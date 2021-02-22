Alfa Romeo yeni sezonda birkaç sponsorunu kaybedecek

Alfa Romeo, birkaç yıllık yükselişinin ardından geçen yıl gridin en yavaş takımlarından bir tanesi olmuştu.

Ferrari güç ünitesi kullanan takımların tamamının sorun yaşadığı 2020 yılını sekizinci sırada tamamlayan Alfa Romeo, sadece Haas ve Williams'ı geçmişti.

Bu, sponsorluk anlaşmalarına da yansımış gibi görünüyor.

FormulaPassion'ın haberine göre takım, PKN Orlen ile birlikte takımın önemli sponsorlarından birisi olan Huski Chocolate'ı kaybetti. Bu şirket aynı zamanda McLaren'ın da sponsoru.

Alfa'nın kaybettiği bir başka sponsor ise Richard Mille gibi görünüyor. Şirket yeni sezonda Ferrari'nin yeni sponsoru olacak ve Hublot'un yerini alacak.

Takım yeni aracının örtüsünü bugün Varşova'da indirecek ve araçta bazı yeni logolar da olacak. Takım mevcut sponsoru Singha ile olan kontratını uzatmıştı. Ayrıca takımın Iconiq ve Livinguard markalarıyla anlaştı.

Alfa Romeo geçtiğimiz günlerde İsviçreli kişisel koruyucu ekipman üreticisi Livinguard ile bir yıllık sözleşme imzaladığını doğruladı. Bu yıl ekibin tüm kumaş maskelerini bu şirket tedarik edecek.

Ayrıca takım, lansmana kısa bir süre kala Zadara ile de ortaklık anlaşması imzaladığını duyurdu.

Öte yandan Ferrari'de de yeni sponsorlar olacak gibi görünüyor. Ferrari'nin resmî internet sitesindeki "partnerler" kısmında Giorgio Armani'ye yer verildi.

Takım, fark edilmesinden kısa bir süre sonra logoyu buradan kaldırdı.