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Alfa Romeo, yeni renk düzeniyle ilk sürüşünü yaptı

Alfa Romeo, beklendiği üzere yeni aracını bugün Barselona'da piste çıkardı.

Alfa Romeo, yeni renk düzeniyle ilk sürüşünü yaptı
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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İsviçreli ekip, yeni aracını sürpriz şekilde ilk kez geçtiğimiz haftalarda Fiorano'da piste çıkarmış ve test, vites kutusundaki problem nedeniyle kesintiye uğramıştı.

Takım hem shakedown hem de Barselona'daki sezon öncesi testine kamuflaj renk düzeniyle katıldı. 

Test, pek de planlandığı gibi gitmedi ve takım, testlerin en az tur atan iki takımından birisi oldu. Ancak İsviçreli ekip, yeni C42'yi bugün renk düzenini tanıttıktan kısa bir süre sonra Barselona'da piste çıkardı.

Böylelikle iki reklam çekimi hakkında ikisini de sezon öncesinde kullanmış oldular.

Görüntülerde Guanyu Zhou'nun piste çıktığı görülüyor.

 
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