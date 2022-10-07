Alfa Romeo, yeni ön kanat ile gelişimi sürdürüyor

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Alfa Romeo uzun zamandır takımlar şampiyonasında 6. sırada rahat konumdaydı ancak Aston Martin, Singapur GP'de iki araçla birden 12 puan kazanarak farkı biraz kapattı. Aston Martin, Alfa Romeo'nun 15 puan gerisinde, Haas ve AlphaTauri ise 18 puan gerisinde bulunuyor.

Japonya'da Cuma günkü seanslar yağmur altında gerçekleştiği için Alfa, yeni ön kanadı riske atmak istemedi ve ilk başta araca takmadı. Ancak pistin kurumaya başladığı son dakikalarda Bottas, yeni ön kanatla iki tur attı ve ilk verileri topladı.

Cumartesi günü pistin kuru olması bekleniyor. Bu sayede iki pilot birden yeni ön kanadı kullanmaya başlayacak. Güncel ön kanadın hem genel yapısında, hem de burun bölümüne bağlantı şeklinde farklılıklar var.

Takımın, bu sezonki son güncellemeleri sıradaki yarış Amerika'ya getirmesi bekleniyor.

Valtteri Bottas, Perşembe günkü açıklamalarında yüksek hızlı virajlarda yeni ön kanat sayesinde daha güçlü olmayı beklediklerini söylemişti. Bottas, kuruyan pistte yaptığı ilk sürüşlerin ardından bunun doğrulandığını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Bottas, "Yüksek hızda kesinlikle biraz daha fazla stabilite sağlıyor."

"Bu şekilde hissettim ve o şekilde çalışması gerekiyordu. Açıkçası ıslak koşullar nedeniyle birkaç sensör eksikti."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bu yüzden aerodinamik rakamlar açısından pek fazla ölçüm yapamadık. Ancak hisler açısından ön kanat, olması gerektiği gibi çalışıyordu."

"En azından hava şartlarının değişmesi gibi durumlar açısından bir delta zamanına sahibiz, bu açıdan yarın için bazı tahminlerde bulunabiliriz. Ancak umarım beklediğimiz gibi bir dönüşüm olur." dedi.

Bottas, sezonun sonuna doğru yaklaşmalarına rağmen hâlâ yeni parçaların gelmesinin iyi bir şey olduğunu söyledi.

Bottas, "Daha önceden gelse tabii ki daha iyi olurdu ancak hiç olmamasındansa gelmesi iyidir. Austin'de de bir şeylerin geleceğini düşünüyorum. Ancak bu sene bulduğumuz her şey, gelecek sene için bize fayda sağlayacak."

"Bu yüzden sadece bu seneki aracın gelişimi açısından değil, gelecek için de önemli. Umarım iyi çalışır. Bu sene korelasyon seviyemiz iyiydi, hiç sorun yaşamadık." dedi.

Alfa Romeo'nun Takım Patronu Frederic Vasseur, yeni ön kanadın performans sağlayacağını şu sözlerle ifade etti: "İleri yönde iyi bir adım olacak."

"Bazı parçaların gelecek sene de kullanılacağını hesaba almamız gerek, bu yüzden gelecek sezon için bile sürekli geliştiğimizi söyleyebilirim."

"Suzuka, bunu getirmek için doğru yerdi. Singapur'da eskisini kullanıp, sayfayı eski kanatla kapatmak mantıklıydı."

"Gelecek yarışta bazı küçük güncellemeler bekliyoruz. Sonrasında sezonu o şekilde kapatacağız."