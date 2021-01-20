Alfa Romeo yeni F1 aracının lansman tarihini açıkladı

Motorsport.com, geçtiğimiz günlerde Alfa Romeo'nun yeni Formula 1 aracını 22 Şubat'ta tanıtmayı planladığını öğrenmişti.

Resmi açıklama bugün Alfa Romeo tarafından yapıldı ve beklendiği üzere yeni aracın örtüsünün 22 Şubat'ta indirileceği duyuruldu.

Lansman etkinliği, takımın ana sponsoru PKN Orlen'i mutlu etmek amacıyla Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılacak.

Takım etkinlikle ilgili daha fazla bilgiyi ilerleyen süreçte verecek.

Varşova'daki lansman etkinliğinde Robert Kubica'nın da yedek pilot olarak açıklanması bekleniyor.

İtalyan ekip yeni sezonda Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi sürücü kadrosuna sahip olmaya devam edecek.

Alfa Romeo aynı zamanda yeni aracının lansman tarihini resmi olarak açıklayan ilk ekip de oldu.

Takım, yeni sezonda Mercedes tarzı dar burun konseptine geçiş yapacak ve sahip olduğu gelişim haklarını bu alan için kullanacak.