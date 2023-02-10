Alfa Romeo, yeni C43'ü ilk kez piste çıkardı
Alfa Romeo, 2023 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni C43 aracını ilk kez bugün piste çıkardı.
Alfa Romeo, geçtiğimiz günlerde yeni C43 aracını tanıtmış ve gerçek 2023 F1 aracını tanıtan ilk takım olmuştu.
Takım lansman sonra yeni aracını cuma günü piste çıkaracağını doğrulamıştı. Bugün de beklenen oldu; Valtteri Bottas yeni araçla Barselona'da piste çıktı.
Yeni aracın tadına ilk Bottas bakarken, ekibin önünde 100 km'lik bir test imkanı bulunuyor. Testin sonuna doğru Zhou Guanyu da yeni aracı test edecek.
İşte yeni araca dair ilk gerçek görüntü:
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