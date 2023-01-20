Alfa Romeo, yeni C43'ü 7 Şubat'ta tanıtacak
Yeni aracının örtüsünü 7 Şubat'ta kaldıracak Alfa Romeo, son yılların aksine lansmandan önce shakedown yapmayacak.
Alfa Romeo, son yıllarda yeni aracını resmi renk düzeniyle tanıtmadan önce Ferrari'nin Fiorano pistinde test sürüşü yapıyordu. Hinwil merkezli ekip, bu etkinliklerde kamuflaj renk düzeniyle piste çıkıyordu.
Bu yıl durum değişiyor çünkü Alfa Romeo, yeni aracının örtüsünü 7 Şubat'ta kaldıracak.
Takım 23-25 Şubat tarihleri arasında yapılacak sezon öncesi testler için Bahreyn'e gitmeden önce, Barselona pistinde bir çekim günü düzenleyecek.
İsviçreli ekip, yeni sezonda Valtteri Bottas ve Guanyu Zhou ile yarışacağını açıkladı fakat takım patronu Frederic Vasseur'ün ayrılması ve Andreas Seidl'in Sauber Grubu'nun başına geçmesiyle, yeni bir döneme giriyor.
Takım, 2026 yılında Audi ile çalışacak ve Seidl'ın ilk önceliği, yeni bir takım patronu bulmak.
2023 yılının sonunda Sauber ve Alfa Romeo'nun yolları da ayrılacak. Ortaklık 2017'nin Kasım ayında başlamıştı.
2023 F1 lansman tarihleri:
Red Bull: 3 Şubat
Williams: 6 Şubat (sadece renk düzeni)
Alfa Romeo: 7 Şubat
AlphaTauri: 11 Şubat
McLaren: 13 Şubat
Aston Martin: 13 Şubat
Ferrari: 14 Şubat
Mercedes: 15 Şubat
Alpine: 16 Şubat
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