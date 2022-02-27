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Alfa Romeo, yeni C42'yi resmen tanıttı!

Alfa Romeo, 2022 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni C42 aracının örtüsünü resmen kaldırdı.

Alfa Romeo, yeni C42'yi resmen tanıttı!
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Alfa Romeo C42'yi aslında çoktan gördük. İlk önce geçen hafta Fiorano'da piste çıkardılar ve Valtteri Bottas, yaklaşık 100 kilometrelik bir sürüş gerçekleştirdi. Fakat takım, şimdiye kadar lansman yapmadı ve yeni aracı kamuflaj tasarımıyla piste çıkardı.

Nihayet beklenen gün geldi ve Alfa Romeo, 2022 Formula 1 aracının örtüsünü kaldıran son Formula 1 takımı oldu. 

Valtteri Bottas ve Guanyu Zhou tarafından kullanılacak olan yeni Alfa Romeo, kırmızı-beyaz renk düzenine sahip. Aracın bazı noktalarında siyah kullanılırken, ön ve arka kısım ağırlıklı olarak kırmızı, orta bölüm ise beyaz renge sahip.

Bu açıdan araç, geçen yılki tasarıma hiç benzemiyor. Ayrıca aracın jant kapaklarında kırmızı ve beyaz bölüm, tamamen farklı bir hava katmış durumda.

Araç, teknik direktör Jon Monchaux önderliğindeki bir teknik ekip tarafından tasarlandı ve yeni kural dönemi için tasarlanan ilk Alfa Romeo aracını temsil ediyor.

Sauber tarafından yönetilen takım, bu yıl da ORLEN'in isim sponsorluğunda yarışmaya devam ediyor. Bu kapsamda Robert Kubica da takımın üçüncü pilotluğunu yapıyor.

İsviçreli ekip, geçen yılki sürücü kadrosunu tamamen yenilemeyi seçti. Kimi Raikkonen'in emekliliği sonrası Valtteri Bottas'la anlaşan Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi'nin yeri için çaylak Guanyu Zhou'yu getirme kararı aldı.

Takım patronu Frederic Vasseur, araç hakkında şöyle konuştu: "Yeni sezonun başlangıcı her zaman için heyecan vericidir. Uzun bir süre boyunca yüzlerce insanın ortaya koyduğu çalışmaların meyvesini topladığımız andır."

"C42'nin piste çıkmasını sabırsızlıkla bekliyoruz çünkü bu, yarışların daha yakın ve daha heyecanlı olması gereken bu yeni kurallar için ürettiğimiz ilk araç. Aynı zamanda ridin önüne doğru büyük bir adım atmamıza yardımcı olacağı konusunca C42'ye büyük bir güven duyuyoruz."

Aracın tasarımından sorumlu olan Monchaux da pozitif konuştu.

Monchaux, "Bu aracı tasarlamak ve üretmek büyük bir girişimdi. Başardıklarımızla gurur duyabiliriz ancak işimiz henüz bitmedi."

"Her yeni kural döneminde olduğu gibi, gelişim süreci bu sezon oldukça büyük olacak ve kendimize hedef olarak belirlediğimiz gelişimi sağlamak adına, C42'den daha fazla performans çıkarmaya devam etmemiz gerekiyor.” dedi.

Böylelikle 2022 Formula 1 lansmanları sona ermiş oldu.

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