Alfa Romeo, yeni aracını testten hemen önce tanıtacak

Motorsport.com'un daha önce açıkladığı üzere Alfa Romeo, yeni C39'u sezon öncesi testinin ilk gününde basın karşısında tanıtacak.

Lansman etkinliği TSİ 10:15'te Barcelona pistinde yapılacak. Takımın pit garajının önünde gerçekleştirilecek lansman etkinliğine, 2020 yarış pilotları Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi'ye ek olarak yeni yedek pilotu Robert Kubica da katılacak.

Kubica, Alfa Romeo'nun yedek pilotu haline gelmişti. Geçen yıl Williams'la yarışan Polonyalı sürücü, Haas ile Racing Point'in tekliflerini kabul etmemişti.

Sauber tarafından yönetilen Alfa Romeo, bu yıl PKN Orlen'in sponsorluğuyla birlikte Alfa Romeo Racing Orlen adı altında yarışacak.

Şimdilik lansman tarihini açıklamayan sadece Red Bull, Williams ve Haas kaldı.

İddialara göre Red Bull 13 Şubat, Haas ise 19 Şubat'ta yeni aracını tanıtacak.

Açıklanan lansman tarihleri: