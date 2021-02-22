Alfa Romeo, 2021 sezonunda kullanacağı yeni aracı bugün Varşova'da tanıttı ve yeni araç taraftarlardan epey övgü aldı.

Yeni araçta kırmızı beyaz renk düzeni kullanılsa da, tasarım geçen yıla kıyasla değişti ve arka tarafta daha fazla beyaz renge yer verildi.

Takım, teknik anlamda en büyük değişikliğini ön tarafta yaptı ve uzun süredir kullandığı burun konseptinden, Mercedes tarzı dar burun konseptine geçiş yaptı.

İtalyan ekip, yeni aracını piste çıkarmak için o kadar da beklemeyecek. Çünkü yapılan açıklamaya göre Alfa Romeo, yeni aracını ilk kez Cuma günü piste çıkaracak.

Shakedown etkinliği, Cuma günü yenilenen Barselona pistinde yapılacak ve pilotlar yeni aracın tadına ilk kez burada bakacaklar.

Etkinlik, kurallar dahilinde 100 kilometre sınırıyla yapılacak ve sürücüler, Pirelli'nin gösteri lastiğiyle piste çıkabilecekler.

Bu teste kimin katılacağı bilinmiyor ancak hem Kimi Raikkonen hem de Antonio Giovinazzi'nin sürüş yapacağı tahmin ediliyor.