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Formula 1 Haberler

Alfa Romeo yeni araca C42 adını verecek

Ekleyen:
, Şef Editör

Alfa Romeo, yeni aracın adının C40 olabileceği iddialarının aksine C42 ismini kullanacak.

Alfa Romeo yeni araca C42 adını verecek
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Alfa Romeo, yayınladığı son video ile 2022 aracının adını açıklayan son Formula 1 takımı oldu.

Henüz resmi bir lansman tarihi açıklamamış olsa da Alfa Romeo, Sauber Group'un internet sitesi aracılığıyla 2022 F1 aracının adını duyurdu.

Daha önce yeni aracın adının C40 olacağı belirtilmişti. C40, normalde 2021 yılında kullanılacak araca atanmıştı ancak 2021 yılında, bir önceki yılın şasisinin kullanılacağı duyurulunca ve yeni kurallar ertelenince, takım C40 ismini atladı ve 2021 yılında C41 adını kullandı.. 

C40'ın 2022 yılında kullanılacağı düşünülüyordu. Fakat takım bu adı tamamen atlamayı seçti ve 2022 aracına C42 adını verdi. Böylece takım tarihinde C40 adında bir araç yer almamış olacak.

Alfa Romeo F1 takımını yöneten Sauber, F1'de bulunduğu süre içerisinde hep C adını kullandı. Bu, takımın kurucusu Peter Sauber'den geliyor. Sauber, eşi Christiane'nin adının baş harfini araç şasilerine vermek istemiş ve ilk aracına C1 adını vermişti. Sonraki yıllarda bu çizgide devam edildi.

Alfa Romeo aynı gün WildBrain CPLG ile yaptığı anlaşmayı da duyurdu.

Anlaşma kapsamında bu marka, İngiltere, Avrupa, Orta Doğu, Çin, Hindistan ve Kuzey Amerika gibi önemli pazarlarda Sauber Grubu'na ait ürünlerin tanıtımını yapacak.

Guanyu Zhou, Alfa Romeo Racing C39 mule

Guanyu Zhou, Alfa Romeo Racing C39 mule

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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