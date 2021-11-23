Alfa Romeo yedek parça sıkıntısı yaşıyor

Bu sezon, Hinwil merkezli takım için iyi gitmedi. Takım patronu Frederic Vasseur, Ocak ayında Alfa Romeo’nun 2022 aracına odaklanmaya başladığını belirtmişti.

Ağustos ayında ise Vasseur, “Sezonun başından bu yana performans anlamında kayıp yaşamamızın asıl sebebi, Ocak ayında tamamen 2022’ye odaklanmaya karar vermemiz.”

“Bu kararı aldığımızda, gelecek senenin aracına %100 odaklandığımızda, 2021 aracını geliştiremeyeceğimizi biliyordum. Ve durum bu.” demişti.

Alfa Romeo bu sezon şu ana kadar 11 puan toplayabildi ve bunların 8’i, Kimi Raikkonen’in Rusya ve Meksika yarışlarında elde ettiği sekizinciliklerle geldi.

Williams’ın 12 puan gerisinde yer alan Alfa’nın, rakibini geçebileceğine dair işaretler oldukça az.

Takım ayrıca, yedek parçaların bitmeye başlamasıyla da baş etmek zorunda.

AMuS’a göre Raikkonen ve Antonio Giovinazzi, zaten tamir edilmiş durumda olan tabanlarına Katar GP hafta sonunda zarar verdi ve takımın yedek parçası kalmadı.

Takım yöneticisi Beat Zehnder, “Sezonun son bölümlerinde yeni parçalar üretmiyorsunuz. Bir tabanı üretmek 20 gün sürüyor.” dedi.

Hasar alan bu iki taban, takımın İsviçre’deki fabrikasına gönderildi. Takım, bunları Suudi Arabistan GP hafta sonuna kadar tamir etmek için zamanla yarışıyor.

Zehnder bu konuda, “Suudi yarışı için, bazı parçaların gecikme tehlikesi olabilir.” dedi.

Front wing of Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images