Alfa Romeo: “Yaz tatilinden sonra Williams’ın puan kazanması zorlaşacak”

Alfa Romeo, olaylı Macaristan Grand Prix’si ardından, Williams ile 8. sıra için olan mücadelesinde büyük bir darbe aldı. Williams pilotları Nicholas Latifi ve George Russell, bu sezon ilk puanlarını almakla kalmayıp takımlarına toplamda 10 puan kazandırdılar ve takımlar şampiyonasında Alfa Romeo’nun önüne geçtiler.

İki Alfa Romeo pilotunun da ceza aldığı ve Kimi Raikkonen’in 10. sırada bitirdiği yarışta, Latifi ve Russell’ın yarışta sırasıyla 7. ve 8. olması, Williams’ın yaz tatiline Alfa Romeo’nun 7 puan önünde girdiği anlamına geliyor.

Raikkonen, pitten tehlikeli çıkıştan dolayı 10 saniye zaman cezası alırken, Giovinazzi de pit yolunda hız yapmaktan 10 saniye zaman cezası almıştı.

Hungaroring ardından geriye düşmelerine rağmen Alfa Romeo, hâlâ Williams’ı sezonun ikinci yarısında geçebileceğini düşünüyor.

Alfa Romeo’nun pist üstü mühendis şefi Xevi Pujolar, “Bu kolay olmayacak ama bence mümkün.”

“Deneyeceğiz. Günün sonunda başta yer aldıkları pozisyonda finiş görselerdi çok daha kötü bir sonuç olurdu, bu açıdan mutluyum.”

“İki aracımızın da sıralamalarda Williams’ın önünde ikinci bölüme kalmasını istiyorduk ve bunu kaçırdık.”

“İlk turda her şey kötüye gitti ama orada bir şansımız vardı. Sonra ikisi de [Williams pilotları] öne geçti ve bizim iki aracımız ise ceza aldı. Bu durumu daha da zor hale getirdi.”

“Fakat bence şu an puan farkı fazla değil ve hâlâ önümüzde birçok yarış var. Bu yüzden, bence bunu başarabiliriz.” dedi.

Pujolar, önümüzdeki yarış hafta sonlarında Macaristan’daki gibi iki Alfa Romeo pilotunun da cumartesi günü sıralamaların ikinci bölümüne kalabilmesinin bu puanları kazanmasında büyük rol oynayacağını düşünüyor.

Pazar günkü gibi, startta fazla sayıda aracın yarış dışı kaldığı istisnai şartlar olmazsa Williams’ın ikinci yarıda Alfa Romeo’dan fazla puan kazanmasını zor olduğuna inanıyor.

“Bence normal koşullarda, bunu tek yarışta yapamayız ama önümüzde daha fazla sayıda yarış var ve bu yüzden, bunu başaramayız.”

“Daha katılacağımız çok fazla yarış var ve iki aracın da ikinci bölüme kalmasını sağlarsak, bunu muhtemelen yapabiliriz.”

“Bazı yarışlarda puan kazanabilirim. [Williams’ın] puan kazanması daha zor olacak derim.”

Ayrıca hangi pistlerin Williams’a kıyasla Alfa Romeo’ya daha çok uyacağı sorulduğunda Pujolar, belirli bir pistin olmadığını ama çoğu pistte ilk 10’da olma potansiyelleri olduğunu dile getirdi.

“Bence [bize uygun olan] belirli pistler yok. Bence çoğu pistte, ikinci bölüme kalabilirsek iyi performans gösterebiliriz.”

“En yüksek seviyede yere basma gücü gerektiren ve daha verimliliğin daha fazla olduğu pistlerde bunu sağlayabiliriz.”

“Bunun için Spa’dan sezon sonuna kadar, bize uygun belli bir pist düzeni olduğunu düşünmüyorum.”