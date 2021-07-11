Alfa Romeo: "Williams, oldukça güçlenmeye başladı"

Williams, son dönemde en çok ilerleme kaydeden takımların başında geliyor. Red Bull Ring’deki iki hafta sonunda da sıralama turlarında George Russell, etkileyici performanslar sergiledi ve hatta geçtiğimiz Avusturya Grand Prix’sinde üçüncü bölüme kalarak Williams’ın uzun süredir en iyi sıralama sonucunu elde etti.

Ancak Russell, yarışın son bölümünde puan barajı içerisinde, 10. sırada yer almasına rağmen Alpine pilotu Fernando Alonso’nun baskısı altına girdi ve ikili tekerlek tekerleğe mücadele etmeye başladı. Bu savaşın galibi ise 2 kez dünya şampiyonu Alonso oldu ve Russell, damalı bayrağı 11. sırada gördü. Böylece Williams, puan almaya bu kadar yaklaşmışken, bir kez daha bu fırsatı elinden kaçırmış oldu.

Aynı yarışta rakipleri Alfa Romeo’dan Antonio Giovinazzi 14. olurken, Kimi Raikkonen son turda Vettel’le yaşanan temas sonrası yarışa veda etmek zorunda kaldı. Böylelikle iki Alfa Romeo pilotu da Russell’ın Williams’ının gerisinde kalmış oldu.

Hafta sonu ardından konuşan Alfa Romeo pist üstü şef mühendisi Pujolar, Williams’ın düzlüklerde oldukça hızlı olduğunu doğruladı ancak genel anlamda kendi takımının yarış hızı açısından daha iyi bir noktada olduğunun altını çizdi.

Pujolar, “[Williams] düzlüklerde çok hızlı. Bunu doğrulayabilirim. Onları düzlüklerde takip etmek ve geçmek zor. Ancak bence daha iyi bir yarış aracımız var. “

“Sıralamalarda ise Russell’ın çok özel bir pilot olduğunu söylemem lazım, sıralama turlarında gerçekten harika bir iş çıkarıyor. Sadece daha sıkı çalışmalıyız ve daha iyisini yapmalıyız. "

“Fakat, yarış için konuşacak olursak genel olarak hız açısından daha iyiyiz. Burası [Red Bull Ring] farklı bir pist, aynı şekilde Silverstone da, bu yüzden kolay olmayacak. Fakat bu hafta sonu ve önceki hafta sonu onlarla mücadele edebiliyorduk, onlarla yarışıyorduk. Sadece Russell ile değil, Alpine, Aston Martin ve AlphaTauri’lerden biri ile bile mücadele edebiliyorduk. Bu nedenle, herkes birbirine çok yakın.”

Alfa Romeo bu sene sadece iki puan toplayabildi ve şu anda Williams ile Haas’ın önünde takımlar şampiyonasında 7. sırada bulunuyor. Pujolar, şimdiye kadarki performanslarından hayal kırıklığına uğramadıklarını belirtiyor.

“Performansımızın bir hayal kırıklığı sayılabileceğini düşünmüyorum. Sadece bir adım daha atmamız gerekiyor. Elbette, herkes daha iyi olmak ister ve geçtiğimiz haftadan bu haftaya daha iyi bir adım attık ve tek tur performansımızı geliştirdik.”

“Ayrıca yarışta da doğru bir yerdeyiz çünkü onlara [Williams’a] karşı savaştığımızı gösterdik. Kesinlikle onlar, sıralamalarda ileriye doğru bir adım attılar ama bu, sadece bize karşı değildi çünkü Ferrari’lerin ve diğer birçok takımın da önündelerdi.”

“Fakat yarışta pozisyonlarını koruyamadılar. Bu yüzden bizim açımızdan belirsiz bir durum ama kesinlikle sıkı çalışmaya devam etmeliyiz çünkü çok güçlü olmaya başlıyorlar.”

George Russell, Williams FW43B,Fernando Alonso, Alpine A521 1 / 1 Fotoğraf: Erik Junius