Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Slater: "Masi, yarış direktörlüğü rolünü kaybedecek" Sonraki / Drive to Surive'ın çıkış tarihi belli oldu
Formula 1 Haberler

Alfa Romeo, WEB EYEWEAR ile anlaştı

Alfa Romeo, İtalyan gözlük şirketi WEB EYEWEAR ile sponsorluk anlaşması imzaladığını duyurdu.

Alfa Romeo, WEB EYEWEAR ile anlaştı
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Haberi dinle

Alfa Romeo Formula 1 takımı, bugün yaptığı açıklama ile WEB EYEWEAR ile çok yıllık bir sponsorluk anlaşması imzaladığını duyurdu.

WEB EYEWEAR, sezon boyunca takıma, özel bir güneş gözlüğü yelpazesi sunacak ve bu gözlükler daha sonra halka da sunulacak.

WEB EYEWEAR ile yapılan bu özel anlaşma kapsamında marka logoları, takımın C42 aracında, takım pilotları Valtteri Bottas ve Guanyu Zhou'nun kask ve takım kıyafetlerinde yer alacak. Tüm takım ekipmanlarında ve kıyafetlerinde de, bu logonun yer alması planlanıyor.

Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur, "WEB EYEWEAR ile bu yolculuğa başlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." derken, böylesine prestijli bir marka ile anlamaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Vasseur, "Onlarla özel bir koleksiyon geliştirmekten heyecan duyuyoruz. Bunu yılın ilerleyen döneminde taraftarlarımıza sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." diye ekledi.

paylaşım
yorumlar
Slater: "Masi, yarış direktörlüğü rolünü kaybedecek"
Önceki haber

Slater: "Masi, yarış direktörlüğü rolünü kaybedecek"
Sonraki haber

Drive to Surive'ın çıkış tarihi belli oldu

Drive to Surive'ın çıkış tarihi belli oldu
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Vettel: "Kendimize belli bir hedef belirlemek için henüz çok erken"
Formula 1

Vettel: "Kendimize belli bir hedef belirlemek için henüz çok erken"

Alpine, Binance ile anlaştı
Formula 1

Alpine, Binance ile anlaştı

Drive to Surive'ın çıkış tarihi belli oldu
Formula 1

Drive to Surive'ın çıkış tarihi belli oldu

Alfa Romeo Daha fazlası
Alfa Romeo
Zhou kendine güveniyor: "F1'de yarışacak yetenekte olduğumu kanıtladım"
Formula 1

Zhou kendine güveniyor: "F1'de yarışacak yetenekte olduğumu kanıtladım"

Alfa Romeo, ilk testi testi kaçıracağı haberlerini yalanladı
Formula 1

Alfa Romeo, ilk testi testi kaçıracağı haberlerini yalanladı

Alfa Romeo, 2022 aracını 27 Şubat'ta tanıtacak!
Formula 1

Alfa Romeo, 2022 aracını 27 Şubat'ta tanıtacak!

Son Haberler

Vettel: "Kendimize belli bir hedef belirlemek için henüz çok erken"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Kendimize belli bir hedef belirlemek için henüz çok erken"

Alpine, Binance ile anlaştı
Formula 1 Formula 1

Alpine, Binance ile anlaştı

Drive to Surive'ın çıkış tarihi belli oldu
Formula 1 Formula 1

Drive to Surive'ın çıkış tarihi belli oldu

Alfa Romeo, WEB EYEWEAR ile anlaştı
Formula 1 Formula 1

Alfa Romeo, WEB EYEWEAR ile anlaştı

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.