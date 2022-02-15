Alfa Romeo, WEB EYEWEAR ile anlaştı

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Alfa Romeo Formula 1 takımı, bugün yaptığı açıklama ile WEB EYEWEAR ile çok yıllık bir sponsorluk anlaşması imzaladığını duyurdu.

WEB EYEWEAR, sezon boyunca takıma, özel bir güneş gözlüğü yelpazesi sunacak ve bu gözlükler daha sonra halka da sunulacak.

WEB EYEWEAR ile yapılan bu özel anlaşma kapsamında marka logoları, takımın C42 aracında, takım pilotları Valtteri Bottas ve Guanyu Zhou'nun kask ve takım kıyafetlerinde yer alacak. Tüm takım ekipmanlarında ve kıyafetlerinde de, bu logonun yer alması planlanıyor.

Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur, "WEB EYEWEAR ile bu yolculuğa başlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." derken, böylesine prestijli bir marka ile anlamaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Vasseur, "Onlarla özel bir koleksiyon geliştirmekten heyecan duyuyoruz. Bunu yılın ilerleyen döneminde taraftarlarımıza sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." diye ekledi.