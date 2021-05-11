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Alfa Romeo ve Red Bull, 18 inç lastik testinin ilk gününü tamamladı

Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Robert Kubica ve Alex Albon, bugün gerçekleştirilen 18 inç Pirelli lastik test programı kapsamında Formula 1 araçlarıyla piste çıktılar.

Alfa Romeo ve Red Bull, 18 inç lastik testinin ilk gününü tamamladı

Pirelli, 18 inç lastik testlerine bugün Barselona'da devam etti. Yarışın ardından Red Bull ve Alfa Romeo takımları pistten ayrılmadılar.

Bunun yerine, 18 inç lastikler için planlanan özel teste hazırlandılar.

İlk gün Alfa Romeo'nun direksiyonuna Robert Kubica geçti ve gün boyunca 127 tur atmayı başardı. Red Bull'da ise Alex Albon direksiyona geçti ve toplamda 150 tur attı.

Aslında bugün yağmur bekleniyordu ve bu yüzden çalışmalar erken saatte başladı. Ancak sorusuz bir gün vardı ve hem Albon hem de Kubica gün boyunca herhangi bir olay yaşamadılar.

Sonuç olarak ikili toplamda 277 tur atmış oldular ve oldukça başarılı bir test geride bıraktılar.

Alpine'de Danill Kvyat'ın piste çıkması bekleniyordu ancak Rus pilot yarın sürüş yapacak.

Yarın Alfa Romeo'nun direksiyonuna yine Kubica geçecek. Red Bull'da ise Albon olacak.

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41
1/17

Fotoğraf: Pirelli Graphics

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41
2/17

Fotoğraf: Pirelli Graphics

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41
3/17

Fotoğraf: Pirelli Graphics

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41
4/17

Fotoğraf: Pirelli Graphics

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41
5/17

Fotoğraf: Pirelli Graphics

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41
6/17

Fotoğraf: Pirelli Graphics

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41
7/17

Fotoğraf: Pirelli Graphics

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41
8/17

Fotoğraf: Pirelli Graphics

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41
9/17

Fotoğraf: Pirelli Graphics

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41
10/17

Fotoğraf: Pirelli Graphics

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41
11/17

Fotoğraf: Pirelli Graphics

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41
12/17

Fotoğraf: Pirelli Graphics

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41
13/17

Fotoğraf: Pirelli Graphics

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41
14/17

Fotoğraf: Alfa Romeo

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41
15/17

Fotoğraf: Pirelli Graphics

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41
16/17

Fotoğraf: Pirelli Graphics

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41
17/17

Fotoğraf: Pirelli Graphics

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Lokasyon Barcelona-Catalunya Yarış pisti
Pilotlar Alexander Albon , Robert Kubica
Takımlar Red Bull Racing , Alfa Romeo
Editör Franco Nugnes

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