Alfa Romeo ve Red Bull, 18 inç lastik testinin ilk gününü tamamladı
Robert Kubica ve Alex Albon, bugün gerçekleştirilen 18 inç Pirelli lastik test programı kapsamında Formula 1 araçlarıyla piste çıktılar.
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Pirelli, 18 inç lastik testlerine bugün Barselona'da devam etti. Yarışın ardından Red Bull ve Alfa Romeo takımları pistten ayrılmadılar.
Bunun yerine, 18 inç lastikler için planlanan özel teste hazırlandılar.
İlk gün Alfa Romeo'nun direksiyonuna Robert Kubica geçti ve gün boyunca 127 tur atmayı başardı. Red Bull'da ise Alex Albon direksiyona geçti ve toplamda 150 tur attı.
Aslında bugün yağmur bekleniyordu ve bu yüzden çalışmalar erken saatte başladı. Ancak sorusuz bir gün vardı ve hem Albon hem de Kubica gün boyunca herhangi bir olay yaşamadılar.
Sonuç olarak ikili toplamda 277 tur atmış oldular ve oldukça başarılı bir test geride bıraktılar.
Alpine'de Danill Kvyat'ın piste çıkması bekleniyordu ancak Rus pilot yarın sürüş yapacak.
Yarın Alfa Romeo'nun direksiyonuna yine Kubica geçecek. Red Bull'da ise Albon olacak.
Fotoğraf: Pirelli Graphics
Fotoğraf: Pirelli Graphics
Fotoğraf: Pirelli Graphics
Fotoğraf: Pirelli Graphics
Fotoğraf: Pirelli Graphics
Fotoğraf: Pirelli Graphics
Fotoğraf: Pirelli Graphics
Fotoğraf: Pirelli Graphics
Fotoğraf: Pirelli Graphics
Fotoğraf: Pirelli Graphics
Fotoğraf: Pirelli Graphics
Fotoğraf: Pirelli Graphics
Fotoğraf: Pirelli Graphics
Fotoğraf: Alfa Romeo
Fotoğraf: Pirelli Graphics
Fotoğraf: Pirelli Graphics
Fotoğraf: Pirelli Graphics
|Seri
|Formula 1
|Lokasyon
|Barcelona-Catalunya Yarış pisti
|Pilotlar
|Alexander Albon , Robert Kubica
|Takımlar
|Red Bull Racing , Alfa Romeo
|Editör
|Franco Nugnes