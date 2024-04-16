Alfa Romeo ve Lancia yakında motor sporlarına geri dönebilir
Stellantis Group'un başkanı Carlos Tavares, hem Alfa Romeo hem de Lancia'nın motor sporları dünyasına geri dönmesini istiyor.
Jake Grant / Motorsport Images
Stellantis Group'un başkanı Carlos Tavares, Formula E yarışlarına ev sahipliği yapan Misano pistini ziyaret etti ve burada verdiği demeçte, Alfa Romeo markasının motor sporlarına geri döneceğini belirtti.
Tavares, bunun ne zaman gerçekleşebileceğini ya da serinin hangisi olacağını belirtmedi.
Tavares, La Gazzetta'da şöyle dedi: "Motor sporları bu markanın DNA'sının ayrılmaz bir parçası."
"Muhtemelen bu yılın sonuna kadar karar verilmeyecek fakat Alfa Romeo kesinlikle geri dönecek. Her yarış serisi belirli bir döngü gerektirir; güçlü bir başlangıç, daha fazla gelişim, en yüksek seviye çıkış, düşüş ve ardından yeni bir başlangıç. Her şampiyonaya doğru zamanda girmeniz gerekir."
Alfa Romeo, 2019'dan 2023'e kadar Formula 1'de Sauber ile ortaklık kurdu ve sonunda taraflar yollarını ayırmayı seçtiler.
Sonrasında takımın adı Haas ile anılsa da taraflar anlaşmaya varamadı.
Tavares ayrıca motor sporları tarihinde büyük bir iz bırakan Lancia hakkında da konuştu.
Tavares, "Bu tarihi markayı yeniden canlandırıyoruz, ancak motor sporlarına geri dönmeyi düşünmeden önce, şirketin ekonomik büyüme oranının bu tür programları finanse etmek için yeterli olduğundan emin olmalıyız."
"Stellantis'i kurduğumuzda pek çok kişi kapımı çaldı ve Alfa Romeo'yu satmamı istedi fakat ben onlara 'hayır' dedim. Aynı şekilde Lancia'yı da kapatmam istendi ama ben yine 'hayır' dedim."
"Alfa Romeo'yu zaten doğru yola soktuk ve şimdi sıra Lancia'da. Bu markayı motor sporlarına, özellikle de ralliye geri getirecek kapasitemiz, isteğimiz ve tutkumuz var."
"Seçtiğimiz iş modeli buna izin verdiği anda bunu yapacağız." dedi.
Lancia Beta Montecarlo
Fotoğraf: PhotoCiabatti
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