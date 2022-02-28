Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Bottas: "Lewis çok güçlü dönecek, herkes dikkat etmeli!" Sonraki / Drive to Survive'ın 4. sezon fragmanı yayınlandı!
Formula 1 Haberler

Alfa Romeo, üç yeni ortaklık açıkladı

Alfa Romeo, yeni aracını tanıttıktan kısa bir süre sonra Acceleron, AMX ve Camozzi ile anlaştığını duyurdu.

Alfa Romeo, üç yeni ortaklık açıkladı
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Haberi dinle

Sauber Technologies ve Alfa Romeo, dünkü lansmandan hemen sonra yaptıkları açıklamada, mühendislik şirketi Acceleron ile anlaştığını açıkladı.

Acceleron, gemi yapımı, enerji üretimi ve demiryollarında kullanılan yüksek performanslı dizel ve gaz türbinli motorlar için turbo sistemi gelişiminde dünya lideri olan ABB Turbocharging'e ait markalardan birisi olarak biliniyor.

Acceleron ve Sauber Technologies, çeşitli projelerde birlikte çalışacaklar ve anlaşma kapsamında aracın ön kanadında, yanlarında ve arkada Acceleron logosuna yer verilecek.

Alfa Romeo ayrıca Guanyu Zhou anlaşmasından sonra bazı Çinli markaları da takıma çekti. Bunlardan birisi, Çin ve Doğu Asya'da süt ve süt ürünleri sektöründe lider olan AMX markası oldu.

 

Anlaşma kapsamında aracın burun kısmında ve ön tekerlek kanatçıklarında AMX logolarına yer verilecek. Ayrıca takım tulumlarında da yine AMX logosu olacak.

Son olarak Alfa Romeo Camozzi markası ile de anlaştığını duyurdu.

Anlaşma kapsamında yüksek teknolojili endüstriyel otomasyon için bileşen ve sistem üretiminde dünya lideri olan Camozzi markasının logoları, C42 aracının sidepod girişinde yer alacak. Ayrıca takım ürünlerinde ve takım garajında da yer alacak.

Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, dünkü lansmandan sonra, "Artık daha fazla sponsorumuz olduğunu da belirtmek gerekiyor ve bu, birkaç faktörün bir kombinasyonuyla oldu. Formula 1'in popülaritesi artık çok yüksek seviyede, bunu geçen yılın reytinglerinden biliyoruz."

"Şampiyona, kendi takımımız da dahil olmak üzere herkes için giderek daha çekici hale geliyor. Daha fazla sponsor olduğunda, her şey daha da güzel!" dedi.

 

paylaşım
yorumlar
Bottas: "Lewis çok güçlü dönecek, herkes dikkat etmeli!"
Önceki haber

Bottas: "Lewis çok güçlü dönecek, herkes dikkat etmeli!"
Sonraki haber

Drive to Survive'ın 4. sezon fragmanı yayınlandı!

Drive to Survive'ın 4. sezon fragmanı yayınlandı!
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Drive to Survive'ın 4. sezon fragmanı yayınlandı!
Formula 1

Drive to Survive'ın 4. sezon fragmanı yayınlandı!

Bottas: "Lewis çok güçlü dönecek, herkes dikkat etmeli!"
Formula 1

Bottas: "Lewis çok güçlü dönecek, herkes dikkat etmeli!"

Red Bull, Verstappen'le görüşmelerde sona yaklaştı
Formula 1

Red Bull, Verstappen'le görüşmelerde sona yaklaştı

Alfa Romeo Daha fazlası
Alfa Romeo
Bottas: "C42 benim için özel bir araç" Alfa Romeo lansmanı
Formula 1

Bottas: "C42 benim için özel bir araç"

Alfa Romeo, yeni C42'yi resmen tanıttı! Alfa Romeo lansmanı
Formula 1

Alfa Romeo, yeni C42'yi resmen tanıttı!

Alfa Romeo, C42'nin tabanını yükseltmek zorunda kaldı Barselona Şubat Testi
Formula 1

Alfa Romeo, C42'nin tabanını yükseltmek zorunda kaldı

Son Haberler

Drive to Survive'ın 4. sezon fragmanı yayınlandı!
Formula 1 Formula 1

Drive to Survive'ın 4. sezon fragmanı yayınlandı!

Alfa Romeo, üç yeni ortaklık açıkladı
Formula 1 Formula 1

Alfa Romeo, üç yeni ortaklık açıkladı

Bottas: "Lewis çok güçlü dönecek, herkes dikkat etmeli!"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Lewis çok güçlü dönecek, herkes dikkat etmeli!"

Red Bull, Verstappen'le görüşmelerde sona yaklaştı
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Verstappen'le görüşmelerde sona yaklaştı

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.