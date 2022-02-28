Alfa Romeo, üç yeni ortaklık açıkladı

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Sauber Technologies ve Alfa Romeo, dünkü lansmandan hemen sonra yaptıkları açıklamada, mühendislik şirketi Acceleron ile anlaştığını açıkladı.

Acceleron, gemi yapımı, enerji üretimi ve demiryollarında kullanılan yüksek performanslı dizel ve gaz türbinli motorlar için turbo sistemi gelişiminde dünya lideri olan ABB Turbocharging'e ait markalardan birisi olarak biliniyor.

Acceleron ve Sauber Technologies, çeşitli projelerde birlikte çalışacaklar ve anlaşma kapsamında aracın ön kanadında, yanlarında ve arkada Acceleron logosuna yer verilecek.

Alfa Romeo ayrıca Guanyu Zhou anlaşmasından sonra bazı Çinli markaları da takıma çekti. Bunlardan birisi, Çin ve Doğu Asya'da süt ve süt ürünleri sektöründe lider olan AMX markası oldu.

Anlaşma kapsamında aracın burun kısmında ve ön tekerlek kanatçıklarında AMX logolarına yer verilecek. Ayrıca takım tulumlarında da yine AMX logosu olacak.

Son olarak Alfa Romeo Camozzi markası ile de anlaştığını duyurdu.

Anlaşma kapsamında yüksek teknolojili endüstriyel otomasyon için bileşen ve sistem üretiminde dünya lideri olan Camozzi markasının logoları, C42 aracının sidepod girişinde yer alacak. Ayrıca takım ürünlerinde ve takım garajında da yer alacak.

Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, dünkü lansmandan sonra, "Artık daha fazla sponsorumuz olduğunu da belirtmek gerekiyor ve bu, birkaç faktörün bir kombinasyonuyla oldu. Formula 1'in popülaritesi artık çok yüksek seviyede, bunu geçen yılın reytinglerinden biliyoruz."

"Şampiyona, kendi takımımız da dahil olmak üzere herkes için giderek daha çekici hale geliyor. Daha fazla sponsor olduğunda, her şey daha da güzel!" dedi.