Alfa Romeo, cuma günü Fiorano'da geçici renk düzeniyle piste çıkabilir
Alfa Romeo, bugün sosyal medya hesaplarından 2020 aracına dair bir fotoğraf yayınladı.
Alfa Romeo, geçen yıl yeni aracını tanıtmadan önce Fiorano'da 2019 aracını test etmiş ve bu testte kamuflaj renk düzeniyle çalışmıştı.
Takımın bu yıl da benzer bir yol izlemesi zaten bekleniyordu.
PKN Orlen'in isim sponsorluğuyla mücadele edecek Alfa Romeo, 2020 aracına dair bir fotoğraf yayınladı. Bu fotoğrafta aracın motor kapağı görülüyor ve üzerinde geçen yıl olduğu gibi kamuflaj renk düzeni bulunuyor.
Alfa Romeo'ya yakın kaynaklara göre İtalyan ekip, 2020 aracını ilk kez yarın Fiorano'da piste çıkaracak.
Takımın bu 100 km'lik reklam çekiminde kamuflaj renk düzeniyle çalışması, 19 Şubat'taki ilk testte ise gerçek renklerine dönmesi bekleniyor.
Yarınki sürüşü Kimi Raikkonen'in yapması bekleniyor.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Alfa Romeo, cuma günü Fiorano'da geçici renk düzeniyle piste çıkabilir
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