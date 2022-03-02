Alfa Romeo, testlerdeki dalgalanma sorununa "çok şaşırmış"

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Alfa Romeo, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Barselona testlerinde, yeni C42 aracıyla yeterince sürüş yapamadı ve toplam 175 tur attı.

Takımın yeni pilotu Valtteri Bottas, test boyunca tam bir gün bile süremedi ve takımın ikinci test için "yapacak işleri olduğunu" söyledi. Bottas yine de araçta potansiyel olduğunu belirtti.

Alfa Romeo'nun en büyük problemlerinden biri, yeni zemin etkili araçlarla karşılaşılan dalgalanma problemi oldu. Bu daha çok testin ilk iki gününde görüldü. Son günde ise mekanik sorunlar ortaya çıktı.

Dalgalanma, rüzgar tünelinde veya simülasyonlarda görülebilen bir şey olmadığı için, test sırasında ortaya çıkan bu problem çoğu takıma bir sürpriz oldu. Alfa Romeo teknik direktörü Jan Monchaux, böylesine büyük bir problem yaşamanın onlar için bir şok olduğunu söyledi.

Monchaux, "Tamamen dürüst olmak gerekirse bunu beklemiyorduk."

"Geçtiğimiz aylarda bu tür bir sorunun olabileceğini tartıştık ancak hiçbir aletimiz, rüzgar tünelimiz ve simülasyonlarımız bir ipucu vermediği için buna çok şaşırdık."

"Bence bu tüm takımlar için ya da takımların çoğu için geçerli bir durum." dedi.

Jan Monchaux, technical director Alfa Romeo Racing Photo by: Sauber F1 Team

Takımlar, bu problemi test sırasında kontrol altına almak için, sürüş yüksekliğini artırmak ve zeminin tasarımını değiştirmek gibi ayar değişiklikleri yapmak zorunda kaldılar.

Monchaux, takımların, dalgalanma problemi nedeniyle araçlarını "başlangıçta düşünülenden biraz daha yukarıya" ayarlamalarını bekliyor.

Monchaux, "Asıl soru ne kadar yukarıda olacağı. 3-5 milimetre mi olacak yoksa 20 milimetre mi?"

"Umarım beş olur çünkü böylece araçta yapılan çalışma daha az olur. Ancak göreceğiz." dedi.

Alfa Romeo, ilk testin ardından Barselona'da bir çekim günü düzenleyerek sorunu çözmeye çalıştı ve yeni kırmızı beyaz renk düzenini gösterdi.

Takım patronu Frederic Vasseur, yeni teknik sorunların "yeni kurallarda hep olduğunu" ancak dalgalanmanın yakında çözüleceğinden emin olduğunu söyledi.

"İki veya üç yarışın ardından kimsenin bunun hakkında konuşacağını düşünmüyorum."

"Tartışacağımız başka bir problem ya da konu olacak. Ancak düzeltmemiz gerekiyor. Kendi tarafımızda ve diğer takımlarda, herkesin üç gün boyunca büyük gelişmeler gösterdiğini gördük. Gelecek hafta, bütün takımlar bunu tamamen düzeltmek için yeni bir konfigürasyonla gelecekler."