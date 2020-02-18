Alfa Romeo test programını açıkladı, Kubica da C39'u sürecek

Alfa Romeo, 2020 sezonu öncesinde Robert Kubica'yı yedek ve gelişim pilotluğuna getirdiğini açıklamıştı.

Bugün kısa bir açıklama yayınlayan Alfa Romeo, 2020 sezon öncesi testlerinde yeni C39'u kullanacak ilk ismin Kubica olacağını açıkladı.

Kubica, testlerde yeni aracı kullanan ilk isim olsa da, yeni aracı kullanan ilk isim geçtiğimiz günlerde Fiorano'da sürüş yapan Kimi Raikkonen'di.

Kubica, testin ilk gününde sadece sabah bölümünde piste çıkacak ve öğleden sonra direksiyona Antonio Giovinazzi geçecek.

Ertesi gün sadece Kimi Raikkonen piste çıkarken, 21 Şubat'ta direksiyona geçecek isim tekrar Giovinazzi olacak.

Raikkonen, Fiorano'da 100 km'lik başarılı bir reklam çekimi yapmıştı. Takım, 2020 renk düzenini yarın tanıtacak.