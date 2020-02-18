Alfa Romeo test programını açıkladı, Kubica da C39'u sürecek
Alfa Romeo, 19 Şubat'ta başlayacak testlere dair programını açıklarken, Robert Kubica da C39'u sürecek isimler arasında yer alacak.
Alfa Romeo, 2020 sezonu öncesinde Robert Kubica'yı yedek ve gelişim pilotluğuna getirdiğini açıklamıştı.
Bugün kısa bir açıklama yayınlayan Alfa Romeo, 2020 sezon öncesi testlerinde yeni C39'u kullanacak ilk ismin Kubica olacağını açıkladı.
Kubica, testlerde yeni aracı kullanan ilk isim olsa da, yeni aracı kullanan ilk isim geçtiğimiz günlerde Fiorano'da sürüş yapan Kimi Raikkonen'di.
Kubica, testin ilk gününde sadece sabah bölümünde piste çıkacak ve öğleden sonra direksiyona Antonio Giovinazzi geçecek.
Ertesi gün sadece Kimi Raikkonen piste çıkarken, 21 Şubat'ta direksiyona geçecek isim tekrar Giovinazzi olacak.
Raikkonen, Fiorano'da 100 km'lik başarılı bir reklam çekimi yapmıştı. Takım, 2020 renk düzenini yarın tanıtacak.
Önceki haber
Kubica, F1'e dönüşe kapıyı kapatmıyor
Sonraki haber
Ferrari, yeni SF1000'i bugün piste çıkarıyor!
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Alfa Romeo test programını açıkladı, Kubica da C39'u sürecek
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
|
21:00
12:00
|
|FP2
|
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
|
01:00
16:00
|
|FP3
|
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
|
23:00
14:00
|
|Sıralama
|
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
|
02:00
17:00
|
|Yarış
|
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
|
01:10
16:10
|
Çok Okunanlar
Program
- Formula 1
- MotoGP
Sağlayan
|
12 MarBiletler
|
19 MarBiletler
|
2 NisBiletler
|
16 NisBiletler
|
30 NisBiletler
|
7 MayBiletler