Alfa Romeo tekrar podyum hayali kurmaya başladı

Sauber, yani bugünkü adıyla Alfa Romeo, son podyumunu çok sayıda pilotun yarış kazandığı ve podyuma çıktığı 2012 yılında aldı. O yıl Sergio Perez, Malezya, Kanada ve İtalya'da podyuma çıkmayı başardı. Kamui Kobayashi ise takımın son podyumu olan Japonya'da üçüncü sırada yer aldı.

İsviçreli ekip o yıl şampiyonayı 126 puanla altıncı sırada tamamladı ve şimdi böyle bir başarı elde etmesi pek de gerçekçi görünmüyor.

Fakat FIA Dünya Motor Sporları Konseyi, çarşamba günü 145 milyon dolarlık bütçe sınırını onayladı. 2022'de bu rakam 140 milyon dolara, 2023'te ise 135 milyon dolara inecek.

Bu da Alfa Romeo'nun yeniden podyum hayali kurmasını sağlıyor.

Hinwil merkezli ekipte uzun süredir yöneticilik görevi üstlenen Beat Zehnder, “2022'de yeni nesil araçlar ortaya çıktığında, ilk yıl yine bildiğimiz takımlar önde olacak."

"Ama gelecekte de yüksek sonuçlar için savaşabileceğimize güvenebileceğiz."

"Yönetmelikler uzun süre aynı kalacak, bu yüzden iyi olduğumuz zaman podyuma çıkma şansımız olacak. 2012'deki duruma döndüğümüz an, sporumuzun çekiciliği artacak. Çünkü o zaman sezonun ilk yedi yarışında yedi farklı kazanan vardı." dedi.