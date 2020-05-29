Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
48 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
90 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
97 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
111 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
118 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
132 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
146 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
153 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
167 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
181 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo tekrar podyum hayali kurmaya başladı

paylaşım
yorumlar
Alfa Romeo tekrar podyum hayali kurmaya başladı
Ekleyen:
, Editör
29 May 2020 16:52

Alfa Romeo F1 takımının yöneticisi Beat Zehnder, bütçe sınırının gelişiyle birlikte tekrar podyum hayali kurabildiklerini söyledi.

Sauber, yani bugünkü adıyla Alfa Romeo, son podyumunu çok sayıda pilotun yarış kazandığı ve podyuma çıktığı 2012 yılında aldı. O yıl Sergio Perez, Malezya, Kanada ve İtalya'da podyuma çıkmayı başardı. Kamui Kobayashi ise takımın son podyumu olan Japonya'da üçüncü sırada yer aldı.

İsviçreli ekip o yıl şampiyonayı 126 puanla altıncı sırada tamamladı ve şimdi böyle bir başarı elde etmesi pek de gerçekçi görünmüyor.

Fakat FIA Dünya Motor Sporları Konseyi, çarşamba günü 145 milyon dolarlık bütçe sınırını onayladı. 2022'de bu rakam 140 milyon dolara, 2023'te ise 135 milyon dolara inecek.

Bu da Alfa Romeo'nun yeniden podyum hayali kurmasını sağlıyor.

Hinwil merkezli ekipte uzun süredir yöneticilik görevi üstlenen Beat Zehnder, “2022'de yeni nesil araçlar ortaya çıktığında, ilk yıl yine bildiğimiz takımlar önde olacak."

"Ama gelecekte de yüksek sonuçlar için savaşabileceğimize güvenebileceğiz."

"Yönetmelikler uzun süre aynı kalacak, bu yüzden iyi olduğumuz zaman podyuma çıkma şansımız olacak. 2012'deki duruma döndüğümüz an, sporumuzun çekiciliği artacak. Çünkü o zaman sezonun ilk yedi yarışında yedi farklı kazanan vardı." dedi.

Sonraki haber
Green: "Perez, F1'de en hafife alınan sürücülerden bir tanesi"

Önceki haber

Green: "Perez, F1'de en hafife alınan sürücülerden bir tanesi"

Sonraki haber

Ferrari Sürücü Akademisi, Avustralya'da bir merkez açacak

Ferrari Sürücü Akademisi, Avustralya'da bir merkez açacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, Raikkonen'e 2018 Amerika GP'yi kazandığı F1 aracını hediye etti

2
Formula 1

ROKiT ile anlaşmasını fesh eden Williams, F1 takımını satmayı düşünüyor!

3
Formula 1

Ferrari Sürücü Akademisi, Avustralya'da bir merkez açacak

54dk
4
Formula 1

Alfa Romeo tekrar podyum hayali kurmaya başladı

1s
5
Formula 1

Renault, 2020 sonrasında F1'de devam edeceğini doğruladı!

Son Videolar

Thinking Forward, Cyril Abiteboul 05:24
Formula 1

Thinking Forward, Cyril Abiteboul

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör 24:49
Formula 1

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu 36:16
Formula 1

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu

#ThinkingForward Mario Isola röportajı 34:01
Formula 1

#ThinkingForward Mario Isola röportajı

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1 43:47
Formula 1

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1

Son Haberler

Ferrari Sürücü Akademisi, Avustralya'da bir merkez açacak
F1

Ferrari Sürücü Akademisi, Avustralya'da bir merkez açacak

Alfa Romeo tekrar podyum hayali kurmaya başladı
F1

Alfa Romeo tekrar podyum hayali kurmaya başladı

Green: "Perez, F1'de en hafife alınan sürücülerden bir tanesi"
F1

Green: "Perez, F1'de en hafife alınan sürücülerden bir tanesi"

Vietnam, yabancı seyirci olmadan Hanoi F1 yarışını yapabilir
F1

Vietnam, yabancı seyirci olmadan Hanoi F1 yarışını yapabilir

F1 tarihinde bugün: 29 Mayıs
F1

F1 tarihinde bugün: 29 Mayıs

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.