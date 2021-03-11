Alfa Romeo takım patronu Vasseur, COVID-19'a yakalandı

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
37 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
72 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
86 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
93 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
107 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
111 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
128 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
142 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
170 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
177 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
184 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
198 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
202 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
212 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
227 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
234 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
240 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
254 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
268 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
275 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Ferrari Sainz'in ilk yarıştan, "tamamen uyum sağlamış olmasını" beklemiyor
Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo takım patronu Vasseur, COVID-19'a yakalandı

Ekleyen:
, Editör

Sezon öncesi testlerin başlamasına saatler kala Alfa Romeo, takım patronu Frederic Vasseur'ün COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Alfa Romeo takım patronu Vasseur, COVID-19'a yakalandı

Bahreyn, F1 için gelen çalışanların tamamına COVID-19 aşısı yapmayı teklif etmişti ve padoktaki kişilerin bazılarının bu teklifi kabul ettiği ortaya çıkmıştı.

Alfa Romeo'nun Perşembe akşamı yaptığı açıklamanın ardından ise Vasseur'ün testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Takımın açıklaması şu şekilde: "Alfa Romeo Racing ORLEN, takım patronu Frederic Vasseur'ün, COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle, 12-14 Mart tarihleri arasında yapılacak olan sezon öncesi testlere katılamayacağını açıklamaktadır."

"Yapılan düzenli testlerin bir parçası olarak Bay Vasseur, pozitif bir test sonucu verdi ve Fransız otoritelerin kurallarına uygun olarak kendisini evde karantina altına aldı. İki gün sonra yapılan ikinci bir PCR testi ise negatif bir sonuç verdi."

"Bay Vasseur, hastalığın herhangi bir semptom göstermemekte ve gayet iyi bir durumda."

"Ancak Bay Vasseur'ü, takımları, rakiplerimizi ve tüm komünitemizi güvence altına almak ve Fransa'nın kurallarına bağlı kalmak amacıyla Bay Vasseur, Bahreyn'e seyahat etmeyecek ve yerel otoritelerin kurallarına bağlı kalarak, yedi gün boyunca karantinada kalacak."

"Bay Vasseur, testin tamamı boyunca operasyonun bir parçası olacak ve garaj ile sürekli bir iletişimde olacak, bu nedenle yerinde geçici bir takım patronu yer almayacak. Bu hafta boyunca operasyonumuzun daha büyük bir etki altında kalmasını beklemiyoruz."

FIA ve F1 tarafından yapılan ortak açıklamada da, Alfa Romeo Racing'in başka üyelerinin COVID-19'dan etkilenmediği, FIA ve Formula 1 tarafından getirilen prosedürlerin, bu hafta yapılacak olan sezon öncesi testlerde daha büyük bir etki olmamasının önüne geçeceğini ve testlerin, planlandığı şekilde devam edeceği belirtildi. 

paylaşım
yorumlar
Ferrari Sainz'in ilk yarıştan, "tamamen uyum sağlamış olmasını" beklemiyor

Önceki haber

Ferrari Sainz'in ilk yarıştan, "tamamen uyum sağlamış olmasını" beklemiyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Alfa Romeo
Editör Efe Kahya

Çok Okunanlar

1
Formula 1

F1, sezon öncesi testlerde yer alacak olan pilotları açıkladı

2s
2
Formula 1

Ferrari Sainz'in ilk yarıştan, "tamamen uyum sağlamış olmasını" beklemiyor

53 dk
3
Formula 1

Teknik analiz: Ferrari SF21

23s
4
Formula 1

Ferrari, Haas ve Aston Martin, Bahreyn'de piste çıktı!

6s
5
Formula 1

Teknik analiz: Williams FW43B

4s
Son Haberler
Alfa Romeo takım patronu Vasseur, COVID-19'a yakalandı
F1

Alfa Romeo takım patronu Vasseur, COVID-19'a yakalandı

22dk
Ferrari Sainz'in ilk yarıştan, "tamamen uyum sağlamış olmasını" beklemiyor
F1

Ferrari Sainz'in ilk yarıştan, "tamamen uyum sağlamış olmasını" beklemiyor

53dk
Marko: "Sprint yarışları bir şansı hak ediyor"
F1

Marko: "Sprint yarışları bir şansı hak ediyor"

2s
F1, sezon öncesi testlerde yer alacak olan pilotları açıkladı
F1

F1, sezon öncesi testlerde yer alacak olan pilotları açıkladı

2s
Domenicali: "F1'de ırkçılık sorunu yok"
F1

Domenicali: "F1'de ırkçılık sorunu yok"

2s
Son Videolar
Formula 1 Kış Testlerine Bir Açıklık Getirelim! 03:07
Formula 1
7s

Formula 1 Kış Testlerine Bir Açıklık Getirelim!

Carlos Sainz Jr ve Charles Leclerc'in SF21 hakkındaki fikirleri 01:16
Formula 1
7s

Carlos Sainz Jr ve Charles Leclerc'in SF21 hakkındaki fikirleri

2021'e kadarki tüm F1 güvenlik araçları 03:11
Formula 1
10 Mar 2021

2021'e kadarki tüm F1 güvenlik araçları

Gümüş Oklar'ın Hikayesi: Mercedes W10 03:41
Formula 1
8 Mar 2021

Gümüş Oklar'ın Hikayesi: Mercedes W10

Toto Wolff, 2021 sonunda pilotları olmaması ihtimalini değerlendirdi 02:03
Formula 1
7 Mar 2021

Toto Wolff, 2021 sonunda pilotları olmaması ihtimalini değerlendirdi

Efe Kahya More from
Efe Kahya
F1, sezon öncesi testlerde yer alacak olan pilotları açıkladı Bahreyn Mart testi
Formula 1 / Son dakika

F1, sezon öncesi testlerde yer alacak olan pilotları açıkladı

Domenicali: "F1'de ırkçılık sorunu yok"
Formula 1 / Son dakika

Domenicali: "F1'de ırkçılık sorunu yok"

Ferrari, Haas ve Aston Martin, Bahreyn'de piste çıktı! Bahreyn Mart testi
Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Haas ve Aston Martin, Bahreyn'de piste çıktı!

More from
Alfa Romeo
Monchaux: "Jetonlarımızı nasıl kullanacağımızı düşünmek, bizim için egzersiz oldu"
Formula 1 / Son dakika

Monchaux: "Jetonlarımızı nasıl kullanacağımızı düşünmek, bizim için egzersiz oldu"

Alfa Romeo, C41 ile ilk testi başarıyla tamamladı
Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo, C41 ile ilk testi başarıyla tamamladı

Alfa Romeo, yeni C41'i ilk kez Barselona'da piste çıkaracak
Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo, yeni C41'i ilk kez Barselona'da piste çıkaracak

Çok Okunanlar Bugün

F1, sezon öncesi testlerde yer alacak olan pilotları açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1, sezon öncesi testlerde yer alacak olan pilotları açıkladı

Ferrari, Haas ve Aston Martin, Bahreyn'de piste çıktı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Haas ve Aston Martin, Bahreyn'de piste çıktı!

Teknik analiz: Ferrari SF21
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Teknik analiz: Ferrari SF21

Ferrari Sainz'in ilk yarıştan, "tamamen uyum sağlamış olmasını" beklemiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari Sainz'in ilk yarıştan, "tamamen uyum sağlamış olmasını" beklemiyor

Teknik analiz: Williams FW43B
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Teknik analiz: Williams FW43B

Rossi, Katar'daki 2. MotoGP testlerinin ilk gününde "gerçek bir sürücü gibi" hissetmiş
MotoGP MotoGP / Haberler

Rossi, Katar'daki 2. MotoGP testlerinin ilk gününde "gerçek bir sürücü gibi" hissetmiş

Ferrari: "En büyük değişim arka kısımda oldu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari: "En büyük değişim arka kısımda oldu"

Verstappen, RB16B'de geçen yıla göre "farklı" hissediyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, RB16B'de geçen yıla göre "farklı" hissediyor

Son Haberler

Alfa Romeo takım patronu Vasseur, COVID-19'a yakalandı
F1 Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo takım patronu Vasseur, COVID-19'a yakalandı

Ferrari Sainz'in ilk yarıştan, "tamamen uyum sağlamış olmasını" beklemiyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari Sainz'in ilk yarıştan, "tamamen uyum sağlamış olmasını" beklemiyor

Marko: "Sprint yarışları bir şansı hak ediyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Sprint yarışları bir şansı hak ediyor"

F1, sezon öncesi testlerde yer alacak olan pilotları açıkladı
F1 Formula 1 / Son dakika

F1, sezon öncesi testlerde yer alacak olan pilotları açıkladı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.