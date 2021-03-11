Alfa Romeo takım patronu Vasseur, COVID-19'a yakalandı

Bahreyn, F1 için gelen çalışanların tamamına COVID-19 aşısı yapmayı teklif etmişti ve padoktaki kişilerin bazılarının bu teklifi kabul ettiği ortaya çıkmıştı.

Alfa Romeo'nun Perşembe akşamı yaptığı açıklamanın ardından ise Vasseur'ün testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Takımın açıklaması şu şekilde: "Alfa Romeo Racing ORLEN, takım patronu Frederic Vasseur'ün, COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle, 12-14 Mart tarihleri arasında yapılacak olan sezon öncesi testlere katılamayacağını açıklamaktadır."

"Yapılan düzenli testlerin bir parçası olarak Bay Vasseur, pozitif bir test sonucu verdi ve Fransız otoritelerin kurallarına uygun olarak kendisini evde karantina altına aldı. İki gün sonra yapılan ikinci bir PCR testi ise negatif bir sonuç verdi."

"Bay Vasseur, hastalığın herhangi bir semptom göstermemekte ve gayet iyi bir durumda."

"Ancak Bay Vasseur'ü, takımları, rakiplerimizi ve tüm komünitemizi güvence altına almak ve Fransa'nın kurallarına bağlı kalmak amacıyla Bay Vasseur, Bahreyn'e seyahat etmeyecek ve yerel otoritelerin kurallarına bağlı kalarak, yedi gün boyunca karantinada kalacak."

"Bay Vasseur, testin tamamı boyunca operasyonun bir parçası olacak ve garaj ile sürekli bir iletişimde olacak, bu nedenle yerinde geçici bir takım patronu yer almayacak. Bu hafta boyunca operasyonumuzun daha büyük bir etki altında kalmasını beklemiyoruz."

FIA ve F1 tarafından yapılan ortak açıklamada da, Alfa Romeo Racing'in başka üyelerinin COVID-19'dan etkilenmediği, FIA ve Formula 1 tarafından getirilen prosedürlerin, bu hafta yapılacak olan sezon öncesi testlerde daha büyük bir etki olmamasının önüne geçeceğini ve testlerin, planlandığı şekilde devam edeceği belirtildi.