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Formula 1 / Son dakika

Vasseur, Raikkonen’in yarış sayısı rekorundan “hiç etkilenmemiş”

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Vasseur, Raikkonen’in yarış sayısı rekorundan “hiç etkilenmemiş”
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Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, Kimi Raikkönen’in Formula 1 kariyerinin uzunluğundan etkilenmediğini söylerken, Fin pilotun başarılarının çokluğundan bahsetmeyi tercih etti.

Raikkönen F1 kariyerine 2001’de sadece bir sezon yarış deneyimini sonrasında başladı. Toplamda 23 yarışlık tecrübeyle Fin pilotu takıma yükselten Peter Sauber topa tutulurken, son gülen yine o oldu.

McLaren, Lotus ve Ferrari’de (2 kez) başarılı sezonlar geçirdikten sonra Raikkönen, ilk çıkışını yaptığı takıma, Alfa Romeo’ya (Sauber) 21 yarış galibiyeti ve 1 dünya şampiyonluğu kazanmış olarak geri döndü.

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Vasseur’a göre önemli olan istatistik, 323 yarışa çıkma rekorundan ziyade diğerleri.

Vasseur, “Yarış sayısından hiç etkilenmedim, ben daha çok aldığı sonuçlar ve podyuma çıkma sayıları, galibiyetleriyle ilgileniyor ve etkileniyorum.”

“Bana göre açık bir hedef belirleyip onlara ulaşamadıktan sonra bir yarışa katılmanın manası yok.”

“Bence Kimi F1’de çok başarılıydı. Bugün başarılı olamasak da, ortak bir amacımız var.”

“Yaptığımız işlerden mutluyuz. Tabii ki her zaman daha fazlasını başarmak ve daha iyi sonuçlar elde etmek istiyoruz ama bu Kimi’nin Ferrari ya da McLaren’da olduğu zamanlardan daha farklı bir yaklaşım. Yine de bence önemli olan zevk almak.” dedi.

Raikkonen alışık olduğumuz gibi rekor ‘kutlamasını’ takım garajında gerçekleştirdi. Görsellerini sosyal medyaya aktaran 40 yaşındaki pilot şöyle yazdı: “Evet, uzun zamandır buralardayım. Tüm destekleriniz ve pasta için teşekkürler.”

Raikkonen’in rekoru hakkında sorulduğunda Vasseur, “Bence onun umrunda değil, dürüst olmam gerekirse benim de.” şeklinde cevap verdi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Kimi Raikkonen
Takımlar Alfa Romeo
Editör Memet Kağan Bilgili

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