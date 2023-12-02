Alfa Romeo: "Şu anda hiçbir şeyden memnun değiliz"
Xevi Pujolar, Alfa Romeo'nun 2024'te daha iyi bir noktada olmasını umuyor.
Hinwil merkezli ekip, 2023 boyunca iyileştirmeler yapmalarına rağmen kendi standartlarına göre hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından şampiyonayı dokuzuncu sırada tamamladı.
Pist mühendisliği başkanı Pujolar, "Şu anda hiçbir şeyden memnun değiliz" itirafında bulundu.
Griddeki diğerleri yıldan yıla önemli adımlar atarken Pujolar, Aston Martin ve McLaren gibi kısa sürede gelişme kaydetmek istiyor.
Hinwil'de neler yapılması gerektiği sorulduğunda Pujolar, şu itirafta bulundu: "Özellikle hız konusunda tutarlılık eksikliği yaşıyoruz."
"Ama tek şey bu değil. Araç, takım ve pilot anlamında da gelişmemiz gerekiyor."
"Yani kısacası tüm alanlarda ilerleme kaydetmemiz gerekiyor, aksi takdirde bundan daha iyi pozisyonlar için mücadele etmek zor olacak."
Fotoğraf: Alfa Romeo
Xevi Pujolar, Race engineer, Alfa Romeo
"Yükseltmelerle araç biraz daha iyi bir yöne geldi ama hâlâ yeterli değil, her şeyi bir bütün olarak bir araya getirmeliyiz."
"Bence şu anda hiçbir şeyden memnun değiliz. Son birkaç yarışta gördüğümüz şey bu, her alanda ilerleme kaydettik ama daha fazla ilerleme kaydetmemiz gerekiyor çünkü herkes bizden daha iyi durumda."
"Çok uzakta olduğumuzu düşünmüyorum çünkü sıralamalardaki farkları gördünüz, çok bir fark yoktu. Yarışta farklar biraz daha büyük görünüyordu ama bu tutarlılıkla ilgili."
"Dolayısıyla tüm alanlarda gelişme gösterirsek orta sıraların zirvesinde tekrar mücadele edebiliriz."
"Aston Martin'in sezon başında iyi bir adım attığını gördük, McLaren bunu yılın ilk yarısında yaptı ve sonra gelişmeye devam ettiler."
"AlphaTauri sezonun ikinci bölümünde iyi bir adım attı, yani bu mümkün ve biz de fabrikada bunu gerçekleştirmek için çok çalışıyoruz."
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