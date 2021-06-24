Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Steiermark GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
Formula 1 / Styrian GP Son dakika

Alfa Romeo, Steiermark'ta 111. yılı için özel bir renk düzeni kullanacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo Racing, Steiermark GP hafta sonunda Milanlı otomobil devinin 111 yıllık tarihini kutlamayı amaçlayan yeni bir renk düzeni kullanacak.

Alfa Romeo, Steiermark'ta 111. yılı için özel bir renk düzeni kullanacak

Otomotiv tarihinde önemli bir role sahip olan İtalyan marka, bu yıl 111 yaşına giriyor ve Alfa Romeo Racing Orlen F1 ekibi, bu hafta sonu Avusturya'da yapılacak yarış için özel bir renk düzeni hazırlamaya karar verdi.

Renk düzeninde, aracın ön burun kısmında yer alan klasik Alfa Romeo logosunun yerini, özel bir tasarım alacak ve bunun yanı sıra motor kapağında logoya ve 111 sayısına yer verilecek. Bunun ötesinde araç, temelde aynı tasarımı taşıyor olacak.

Bu renk düzeni, bu hafta sonu hem Antonio Giovinazzi hem de Kimi Raikkonen'in C41 araçlarında yer alacak.

Alfa Romeo ayrıca 111. yaşını Arese'deki Alfa Romeo Müzesi'nde kutlayacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 24- 27 Haziran'da kutlamalarda markanın yıl dönümünü daha özel kılmak için, süper spor otomobil Giulia GTA/GTAm'ın da ilk teslimatları gerçekleştirilecek.

Alfa Romeo Müzesi’nde düzenlenecek olan 4 günlük etkinlik, 24 Haziran Perşembe günü güncel veya klasik Alfa Romeo sahiplerinin otomobilleriyle müze içindeki piste çıkacağı geleneksel geçit töreniyle başlayacak.

Etkinlik zincirinin teması ise; İtalyan markanın otomobilleriyle özdeşleşen ve Alfa Romeo DNA’sının bir parçası olan Alfa kırmızısı olacak.

Kutlamalar kapsamında kırmızı maskeler dağıtılacak ve Alfa Romeo hayranları etkinliğe kırmızı giyinerek katılacak. Etkinliklerin ilk gününde; Alfa Romeo’nun 540 HP gücündeki markanın tasarım ve sportifliği birleştiren modelleri Giulia GTA ve GTAm sahipleri için unutamayacakları özel bir gün olacak.

Alfa Romeo Racing C41 livrea per i 111 anni

Alfa Romeo Racing C41 livrea per i 111 anni

Biletler
paylaşım
yorumlar
Steiermark GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Önceki haber

Steiermark GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen, erken pit stopuyla nasıl tek turda 3 saniye kazandı?

19s
2
Formula 1

Abu Dhabi F1 pistine oval viraj eklenecek

32 dk
3
Formula 1

Tost, lastik battaniyelerinin F1'den kaldırılmasını istiyor

51 dk
4
Formula 1

Steiermark GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

14 dk
5
Formula 1

Perez: "Red Bull Ring'de çifte yarış bana yardımcı olacak"

22 dk
Son Haberler
Alfa Romeo, Steiermark'ta 111. yılı için özel bir renk düzeni kullanacak
F1

Alfa Romeo, Steiermark'ta 111. yılı için özel bir renk düzeni kullanacak

2dk
Steiermark GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
F1

Steiermark GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

14dk
Perez: "Red Bull Ring'de çifte yarış bana yardımcı olacak"
F1

Perez: "Red Bull Ring'de çifte yarış bana yardımcı olacak"

22dk
Abu Dhabi F1 pistine oval viraj eklenecek
F1

Abu Dhabi F1 pistine oval viraj eklenecek

32dk
Tost, lastik battaniyelerinin F1'den kaldırılmasını istiyor
F1

Tost, lastik battaniyelerinin F1'den kaldırılmasını istiyor

51dk
Son Videolar
Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti 01:05:06
Formula 1
8 Haz 2021

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti

Formula 1: Mercedes'in 04:04
Formula 1
7 Haz 2021

Formula 1: Mercedes'in "sihirli düğmesi" nedir?

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor 01:08
Formula 1
7 Haz 2021

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
6 Haz 2021

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı 04:35
Formula 1
3 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı

Giacomo Rauli Daha fazlası
Giacomo Rauli
Leclerc: "İlk seansa göre büyük bir adım attık" Fransa GP
Formula 1

Leclerc: "İlk seansa göre büyük bir adım attık"

Sainz, lastik testinin ikinci gününde 167 tur attı
Formula 1

Sainz, lastik testinin ikinci gününde 167 tur attı

Verstappen: "Biraz değil, çok yavaşız" Monako GP
Formula 1

Verstappen: "Biraz değil, çok yavaşız"

Antonio Giovinazzi Daha fazlası
Antonio Giovinazzi
Vasseur: ''Artık Giovinazzi'nin yanına genç bir pilot alabiliriz''
Formula 1

Vasseur: ''Artık Giovinazzi'nin yanına genç bir pilot alabiliriz''

Alfa Romeo, Giovinazzi'nin uzun pit stopunu açıkladı İspanya GP
Formula 1

Alfa Romeo, Giovinazzi'nin uzun pit stopunu açıkladı

Giovinazzi: "Alpine ve Aston Martin'e artık çok daha yakınız" Emilia Romagna GP
Formula 1

Giovinazzi: "Alpine ve Aston Martin'e artık çok daha yakınız"

Alfa Romeo Daha fazlası
Alfa Romeo
Raikkonen: "2022'de ne yapacağıma henüz karar vermedim"
Formula 1

Raikkonen: "2022'de ne yapacağıma henüz karar vermedim"

Takım arkadaşı mücadeleleri: Azerbaycan GP Azerbaycan GP
Formula 1

Takım arkadaşı mücadeleleri: Azerbaycan GP

Alfa Romeo: "Esnek kanatlar Bakü'de çok fark yaratmayacak" Azerbaycan GP
Formula 1

Alfa Romeo: "Esnek kanatlar Bakü'de çok fark yaratmayacak"

Çok Okunanlar Bugün

Verstappen, erken pit stopuyla nasıl tek turda 3 saniye kazandı?
Formula 1 Formula 1

Verstappen, erken pit stopuyla nasıl tek turda 3 saniye kazandı?

Abu Dhabi F1 pistine oval viraj eklenecek
Formula 1 Formula 1

Abu Dhabi F1 pistine oval viraj eklenecek

Tost, lastik battaniyelerinin F1'den kaldırılmasını istiyor
Formula 1 Formula 1

Tost, lastik battaniyelerinin F1'den kaldırılmasını istiyor

Verstappen: "Red Bull'da herkes çok iyi anlaşıyor"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Red Bull'da herkes çok iyi anlaşıyor"

Perez: "Red Bull Ring'de çifte yarış bana yardımcı olacak"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Red Bull Ring'de çifte yarış bana yardımcı olacak"

Wolff: "Horner'ın 'kaba' yorumlarına tepki bile vermemeliydim"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Horner'ın 'kaba' yorumlarına tepki bile vermemeliydim"

Steiermark GP hafta sonunda yağmur bekleniyor
Formula 1 Formula 1

Steiermark GP hafta sonunda yağmur bekleniyor

Rosberg: “Ricciardo, McLaren’da alışılmadık bir durumda”
Formula 1 Formula 1

Rosberg: “Ricciardo, McLaren’da alışılmadık bir durumda”

Son Haberler

Alfa Romeo, Steiermark'ta 111. yılı için özel bir renk düzeni kullanacak
Formula 1 Formula 1

Alfa Romeo, Steiermark'ta 111. yılı için özel bir renk düzeni kullanacak

Steiermark GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
Formula 1 Formula 1

Steiermark GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Perez: "Red Bull Ring'de çifte yarış bana yardımcı olacak"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Red Bull Ring'de çifte yarış bana yardımcı olacak"

Abu Dhabi F1 pistine oval viraj eklenecek
Formula 1 Formula 1

Abu Dhabi F1 pistine oval viraj eklenecek

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.