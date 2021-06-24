Alfa Romeo, Steiermark'ta 111. yılı için özel bir renk düzeni kullanacak

Otomotiv tarihinde önemli bir role sahip olan İtalyan marka, bu yıl 111 yaşına giriyor ve Alfa Romeo Racing Orlen F1 ekibi, bu hafta sonu Avusturya'da yapılacak yarış için özel bir renk düzeni hazırlamaya karar verdi.

Renk düzeninde, aracın ön burun kısmında yer alan klasik Alfa Romeo logosunun yerini, özel bir tasarım alacak ve bunun yanı sıra motor kapağında logoya ve 111 sayısına yer verilecek. Bunun ötesinde araç, temelde aynı tasarımı taşıyor olacak.

Bu renk düzeni, bu hafta sonu hem Antonio Giovinazzi hem de Kimi Raikkonen'in C41 araçlarında yer alacak.