Alfa Romeo, Steiermark'ta 111. yılı için özel bir renk düzeni kullanacak
Alfa Romeo Racing, Steiermark GP hafta sonunda Milanlı otomobil devinin 111 yıllık tarihini kutlamayı amaçlayan yeni bir renk düzeni kullanacak.
Otomotiv tarihinde önemli bir role sahip olan İtalyan marka, bu yıl 111 yaşına giriyor ve Alfa Romeo Racing Orlen F1 ekibi, bu hafta sonu Avusturya'da yapılacak yarış için özel bir renk düzeni hazırlamaya karar verdi.
Renk düzeninde, aracın ön burun kısmında yer alan klasik Alfa Romeo logosunun yerini, özel bir tasarım alacak ve bunun yanı sıra motor kapağında logoya ve 111 sayısına yer verilecek. Bunun ötesinde araç, temelde aynı tasarımı taşıyor olacak.
Bu renk düzeni, bu hafta sonu hem Antonio Giovinazzi hem de Kimi Raikkonen'in C41 araçlarında yer alacak.
Alfa Romeo ayrıca 111. yaşını Arese'deki Alfa Romeo Müzesi'nde kutlayacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 24- 27 Haziran'da kutlamalarda markanın yıl dönümünü daha özel kılmak için, süper spor otomobil Giulia GTA/GTAm'ın da ilk teslimatları gerçekleştirilecek.
Alfa Romeo Müzesi’nde düzenlenecek olan 4 günlük etkinlik, 24 Haziran Perşembe günü güncel veya klasik Alfa Romeo sahiplerinin otomobilleriyle müze içindeki piste çıkacağı geleneksel geçit töreniyle başlayacak.
Etkinlik zincirinin teması ise; İtalyan markanın otomobilleriyle özdeşleşen ve Alfa Romeo DNA’sının bir parçası olan Alfa kırmızısı olacak.
Kutlamalar kapsamında kırmızı maskeler dağıtılacak ve Alfa Romeo hayranları etkinliğe kırmızı giyinerek katılacak. Etkinliklerin ilk gününde; Alfa Romeo’nun 540 HP gücündeki markanın tasarım ve sportifliği birleştiren modelleri Giulia GTA ve GTAm sahipleri için unutamayacakları özel bir gün olacak.
Alfa Romeo Racing C41 livrea per i 111 anni