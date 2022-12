Alfa Romeo: "Sorunlar yaşadık fakat McLaren ve Alpine bir adım önümüzdeydi"

Sezon başında Alfa Romeo, çoğu rakibinden daha hafif bir araç üretmeyi başardı ve ilk yarışlarda orta grubun açıkça en iyi takımıydı.

Ancak bu dönemde hemen hemen her hafta sonu dayanıklılık sorunları yaşadılar ve hafta sonlarından en yüksek puanlarla ayrılamadılar.

Sezon ilerledikçe Alfa Romeo, dayanıklılık sorunlarını büyük oranda çözdü ancak bu kez de performans anlamında geride kaldılar.

Hal böyle olunca Alfa Romeo, bir anda dördüncü olabilecekken sezonu altıncı sırada noktalamış oldu.

Bazıları Alfa Romeo'nun mevcut durumunu dayanıklılık sorunlarına bağlıyor ancak Pujolar aynı görüşte değil.

Pujolar, sorun yaşamasaydı Alfa Romeo'nun Alpine ve McLaren'ı geçip geçemeyeceği sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Hayır, bence hâlâ bir adım öndeler."

Xevi Pujolar, Head of Trackside of Engineering, Alfa Romeo, in the Team Principals Press Conference

Fotoğraf: FIA Pool