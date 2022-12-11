Alfa Romeo: "Sorunlar yaşadık fakat McLaren ve Alpine bir adım önümüzdeydi"

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Sezon başında Alfa Romeo, çoğu rakibinden daha hafif bir araç üretmeyi başardı ve ilk yarışlarda orta grubun açıkça en iyi takımıydı.

Ancak bu dönemde hemen hemen her hafta sonu dayanıklılık sorunları yaşadılar ve hafta sonlarından en yüksek puanlarla ayrılamadılar.

Sezon ilerledikçe Alfa Romeo, dayanıklılık sorunlarını büyük oranda çözdü ancak bu kez de performans anlamında geride kaldılar.

Hal böyle olunca Alfa Romeo, bir anda dördüncü olabilecekken sezonu altıncı sırada noktalamış oldu.

Bazıları Alfa Romeo'nun mevcut durumunu dayanıklılık sorunlarına bağlıyor ancak Pujolar aynı görüşte değil.

Pujolar, sorun yaşamasaydı Alfa Romeo'nun Alpine ve McLaren'ı geçip geçemeyeceği sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Hayır, bence hâlâ bir adım öndeler."

Xevi Pujolar, Head of Trackside of Engineering, Alfa Romeo, in the Team Principals Press Conference Fotoğraf: FIA Pool

"Muhtemelen Aston Martin ile aramızda daha fazla fark olurdu ama yine de Alpine ya da McLaren seviyesine ulaşmak için bir adım daha atmamız gerekirdi."

"Gelecek yıl da bunun üzerinde çalışacağız ama temelde altıncılığımızı pekiştirmek ve bir adım daha ileriye gitmek istiyoruz."

"Son birkaç yarışta bazı noktalarda performansımız yine iyi göründü ancak geliştirmemiz gereken alanlar var; Yarış tempomuz, startlar, ilk tur ve diğer birçok alanda hâlâ biraz gerideyiz, bu alanlarda gelecek yıl için çok daha iyi hazırlanacağız."

Altıncılık sayesinde elde ettikleri ekstra gelirin önemine de değinen Pujolar, "Bu bizim için önemli çünkü gelecek yıl rekabet daha da artacak."

"Aynı zamanda hâlâ üzerinde çalışmamız gereken pek çok zayıf noktamız olduğunu da gördük."

"Bu yılın başında bazı noktalarda avantajlıydık, muhtemelen gelecek yıl başlangıçtan itibaren daha zor olacak. Herkes birbirine çok yakın olacak. Haliyle gelecek yıl başlangıçtan hazılrıklı olmalıyız."

"Altıncılık bu yeni mücadeleye hazırlanırken bize yardım edecek." dedi.