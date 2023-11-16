Alfa Romeo, Las Vegas GP'de siyah renk düzeniyle yarışacak

Alfa Romeo Formula 1 takımı, Las Vegas Formula 1 Grand Prix'si için kırmızı rengi araçtan tamamen çıkarmaya ve siyah rengi kullanmaya karar verdi.

Arka kısımda, kumar şehrine selam niteliği taşıyan oyun kartları yer alıyor. Ön kanatta da aynı desen mevcut. Arkadaki oyun kartlarında 6 numara yer alıyor. Bu, Sauber Motorsport ile otomobil markası Alfa Romeo arasındaki altı yıllık ortaklığa bir gönderme niteliği taşıyor.

Siyah renk düzeni bu hafta sonu Valtteri Bottas ile Zhou Guanyu'nun tulumlarında da yer alacak.

Bu hafta sonu Red Bull, Ferrari, Williams, McLaren ve Alpine de yine farklı renk düzenleriyle yarışma kararı almıştı.