Prime'a abone ol
Formula 1 Las Vegas GP
Haberler

Alfa Romeo, Las Vegas GP'de siyah renk düzeniyle yarışacak

Alfa Romeo, bu hafta sonu Las Vegas Cadde Pisti'nde mücadele edeceği renk düzenini tanıttı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi

Alfa Romeo C43 Las Vegas GP livery

Alfa Romeo C43 Las Vegas GP livery
1 - 5

Alfa Romeo C43 Las Vegas GP görünümü

Alfa Romeo C43 Las Vegas GP görünümü
2 - 5

Fotoğraf: Alfa Romeo

Alfa Romeo C43 Las Vegas GP görünümü

Alfa Romeo C43 Las Vegas GP görünümü
3 - 5

Fotoğraf: Alfa Romeo

Zhou Guanyu, Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Takımı

Zhou Guanyu, Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Takımı
4 - 5

Fotoğraf: Alfa Romeo

Zhou Guanyu, Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Takımı

Zhou Guanyu, Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Takımı
5 - 5

Fotoğraf: Alfa Romeo

Alfa Romeo Formula 1 takımı, Las Vegas Formula 1 Grand Prix'si için kırmızı rengi araçtan tamamen çıkarmaya ve siyah rengi kullanmaya karar verdi.

Arka kısımda, kumar şehrine selam niteliği taşıyan oyun kartları yer alıyor. Ön kanatta da aynı desen mevcut. Arkadaki oyun kartlarında 6 numara yer alıyor. Bu, Sauber Motorsport ile otomobil markası Alfa Romeo arasındaki altı yıllık ortaklığa bir gönderme niteliği taşıyor.

Siyah renk düzeni bu hafta sonu Valtteri Bottas ile Zhou Guanyu'nun tulumlarında da yer alacak.

Bu hafta sonu Red Bull, Ferrari, Williams, McLaren ve Alpine de yine farklı renk düzenleriyle yarışma kararı almıştı.

Zhou Guanyu, Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team

Fotoğraf: Alfa Romeo

Zhou Guanyu, Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team

paylaşım
yorumlar
Önceki haber GM'nin motor planları, Andretti'nin F1'e giriş çalışmasını güçlendirecek mi?

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Castrol Ford Team Türkiye, Ege Rallisi'nde Zirveyi Hedefliyor

Castrol Ford Team Türkiye, Ege Rallisi'nde Zirveyi Hedefliyor

TÜRK SPORCULAR

Castrol Ford Team Türkiye, Ege Rallisi'nde Zirveyi Hedefliyor Castrol Ford Team Türkiye, Ege Rallisi'nde Zirveyi Hedefliyor

Sainz: "Las Vegas, Ferrari'ye uygun olmalı"

Sainz: "Las Vegas, Ferrari'ye uygun olmalı"

Formula 1
Las Vegas GP

Sainz: "Las Vegas, Ferrari'ye uygun olmalı" Sainz: "Las Vegas, Ferrari'ye uygun olmalı"

Alonso: "Zafer pek olası görünmüyor"

Alonso: "Zafer pek olası görünmüyor"

Formula 1
Las Vegas GP

Alonso: "Zafer pek olası görünmüyor" Alonso: "Zafer pek olası görünmüyor"

Guan Yu Zhou
Daha fazlası
Guan Yu Zhou
Zhou: "F1'de olumsuz yorumları kabullenmek çok zor"

Zhou: "F1'de olumsuz yorumları kabullenmek çok zor"

Formula 1

Zhou: "F1'de olumsuz yorumları kabullenmek çok zor" Zhou: "F1'de olumsuz yorumları kabullenmek çok zor"

Bottas: “Yüksek rakım ve yavaş virajlar bizim avantajımıza olacak”

Bottas: “Yüksek rakım ve yavaş virajlar bizim avantajımıza olacak”

Formula 1
Mexico City GP

Bottas: “Yüksek rakım ve yavaş virajlar bizim avantajımıza olacak” Bottas: “Yüksek rakım ve yavaş virajlar bizim avantajımıza olacak”

Zhou’dan Stroll’e sert eleştiri: "Turumu mahvetti"

Zhou’dan Stroll’e sert eleştiri: "Turumu mahvetti"

Formula 1
Amerika GP

Zhou’dan Stroll’e sert eleştiri: "Turumu mahvetti" Zhou’dan Stroll’e sert eleştiri: "Turumu mahvetti"

Ferrari
Daha fazlası
Ferrari
Sainz: "F1, Las Vegas'taki 'aşırıya kaçmış' hafta sonu programını yeniden düşünmeli"

Sainz: "F1, Las Vegas'taki 'aşırıya kaçmış' hafta sonu programını yeniden düşünmeli"

Formula 1
Las Vegas GP

Sainz: "F1, Las Vegas'taki 'aşırıya kaçmış' hafta sonu programını yeniden düşünmeli" Sainz: "F1, Las Vegas'taki 'aşırıya kaçmış' hafta sonu programını yeniden düşünmeli"

Leclerc: "Buranın sıkıcı olacağını düşünmüştüm ama simülatörde keyif aldım"

Leclerc: "Buranın sıkıcı olacağını düşünmüştüm ama simülatörde keyif aldım"

Formula 1
Las Vegas GP

Leclerc: "Buranın sıkıcı olacağını düşünmüştüm ama simülatörde keyif aldım" Leclerc: "Buranın sıkıcı olacağını düşünmüştüm ama simülatörde keyif aldım"

Ferrari, F1 Las Vegas Grand Prix'sinde özel bir renk düzeniyle yarışacak!

Ferrari, F1 Las Vegas Grand Prix'sinde özel bir renk düzeniyle yarışacak!

Formula 1
Las Vegas GP

Ferrari, F1 Las Vegas Grand Prix'sinde özel bir renk düzeniyle yarışacak! Ferrari, F1 Las Vegas Grand Prix'sinde özel bir renk düzeniyle yarışacak!

Son Haberler

Hamilton'ın F1 filminin 2025'te vizyona girmesi bekleniyor

Hamilton'ın F1 filminin 2025'te vizyona girmesi bekleniyor

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Hamilton'ın F1 filminin 2025'te vizyona girmesi bekleniyor Hamilton'ın F1 filminin 2025'te vizyona girmesi bekleniyor

Stroll, Las Vegas GP hakkında: "Ben yarışmayı seviyorum, Hollywood yıldızı olmak istemiyorum"

Stroll, Las Vegas GP hakkında: "Ben yarışmayı seviyorum, Hollywood yıldızı olmak istemiyorum"

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Stroll, Las Vegas GP hakkında: "Ben yarışmayı seviyorum, Hollywood yıldızı olmak istemiyorum" Stroll, Las Vegas GP hakkında: "Ben yarışmayı seviyorum, Hollywood yıldızı olmak istemiyorum"

Sainz: "Las Vegas'ın pist düzeni bize uyacak"

Sainz: "Las Vegas'ın pist düzeni bize uyacak"

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Sainz: "Las Vegas'ın pist düzeni bize uyacak" Sainz: "Las Vegas'ın pist düzeni bize uyacak"

Norris, McLaren’in güçlü yanlarından emin olamıyor

Norris, McLaren’in güçlü yanlarından emin olamıyor

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Norris, McLaren’in güçlü yanlarından emin olamıyor Norris, McLaren’in güçlü yanlarından emin olamıyor

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol