Alfa Romeo, Singha Corporation ile olan anlaşmasını uzattı

Kimi Raikkonen'in kişisel sponsorlarından bir tanesi olan Singha, Fin pilotun Ferrari'den ayrılıp Alfa Romeo'ya geçmesinin ardından İsviçreli ekiple anlaşmıştı.

Tarafların anlaşması 2020 sonunda bitiyordu ve henüz yeni bir anlaşma haberi gelmemişti. Ancak bugün kısa bir açıklama yapan Sauber, Singha Corporation ile bir yıllık yeni kontrat imzaladığını duyurdu.

Singha Corporation, Tayland'da kurulan ilk bira fabrikası olan Boon Rawd Brewery'nin yan kuruluşu olarak hizmet veriyor. Şirket, 1933'ten bu yana orijinal Tayland birası olan Singha'yı üretiyor.

Yeni anlaşma kapsamında Singha Corporation logoları, 2021 sezonu boyunca hem takımın C41 aracında hem de sürücülerin yarış kıyafetlerinde yer almaya devam edecek.

Alfa Romeo Sauber'in takım patronu ve CEO'su Frederic Vasseur, "Formula 1'in hızla değişen dünyasında, bu tür bir ortaklığı üçüncü yıla taşımak olumlu bir işaret olarak görülebilir. Singha Corporation, ilk günden beri ekibimizin sadık bir dostu oldu." derken, ortaklıktan en iyi şekilde faydalanmak adına hem pist üstünde hem de pist dışında ellerinden geleni yapacaklarına dikkat çekti.