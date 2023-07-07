Alfa Romeo, Silverstone güncellemelerine güveniyor
Alfa Romeo takım patronu Alessandro Alunni Bravi bu hafta sonu Silverstone'a getirecekleri güncellemelerle ilerleme kaydetmeyi umduklarını söyledi.
Alfa Romeo, geçen yılki performansının ardından bu yıla umut dolu başlasa da, geride kalan süreçte beklentileri karşılayamadı.
Şu anda ilk 10'a girecek kadar hızlı görünmeyen İsviçreli ekip, çoğu pistte Q1'de elenenlerden birisi oldu.
Fakat takım, Silverstone için yeni güncellemeler hazırlıyor ve bunun kendileri için bir tür dönüm noktası olmasını umuyor.
Hafta sonu öncesinde konuşan Alessandro Alunni Bravi, bu hafta sonu için güncellemeler hazırladıklarını doğruladı.
Bravi, "Avusturya'da, önceki yarışlarda elde ettiğimiz sonuçlarla örtüşmeyen zorlu bir hafta sonu geçirdik. Fakat iyimserliğimizi koruyor ve İngiltere için sabırsızlanıyoruz."
"Silverstone'a, son birkaç aydır üzerinde çok çalıştığımız önemli güncellemelerle geleceğiz. Umarım bu güncellemeler ilk ona geri dönmemize yardımcı olur."
"Rakiplerimizin yaptıkları son güncellemelerle öne çıktığını gördük, şimdi biz de bir adım ileri gitme hedefindeyiz."
"Takım sahip olduğu yeteneğe güveniyor ve Avusturya'nın bizim hafta sonumuz olmasa bile hâlâ mücadelenin içinde olduğunu, dolayısıyla da fark yaratabileceğini göstermek istiyor." dedi.
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43
Fotoğraf: Alessio Morgese
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