Alfa Romeo, Schumacher'i cuma günleri piste çıkarmayı planlıyor

Mick Schumacher, bu yıl Formula 2'deki ikinci yılını geçiriyor ve geçen yıla kıyasla ileriye doğru bir adım atmayı başardı.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Alman pilot için bir sonraki hamlenin "daha küçük bir takımla" F1'de yarışmak olduğunu söylemişti.

Alfa Romeo, Ferrari bağlantısından ötürü Schumacher için en muhtemel yer olacak.

Bugün Sky Sport Almanya'ya konuşan Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur, Schumacher'in artan performansını övdü ve bu yıl kendisine bazı antrenmanlarda piste çıkma fırsatı vereceklerini belirtti.

Vasseur, "Bence bu sezon Formula 2'deki seviye gerçekten çok yüksek."

"Her zaman bir yarışı kazanabilecek en az 5-6 sürücü var. Bence bu, şimdiye kadarki en iyi şampiyonalardan biri."

"Mick harika bir yıl geçiriyor. Bu sezon bitmeden bir Formula 1 aracını test etme şansı yakalayacağını düşünüyorum."

"Göreceğiz, şampiyonanın bitimine daha 6 yarış var ve şampiyonluk mücadelesinde neler olabileceğini göreceğiz." dedi.