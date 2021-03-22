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Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo: "Schumacher yerine Giovinazzi'nin seçilmesi, Ferrari'nin kararıydı"

Ekleyen:
, Editör

Alfa Romeo'nun teknik patronu Jan Monchaux, bu sezon Mick Schumacher'le yarışmak yerine Antonio Giovinazzi'nin takımda tutulmasının, Ferrari'nin kararı olduğunu söyledi.

Alfa Romeo: "Schumacher yerine Giovinazzi'nin seçilmesi, Ferrari'nin kararıydı"

Alfa Romeo, yeni sezonda Antonio Giovinazzi ve Kimi Raikkonen'den oluşan sürücü kadrosunu korumaya devam edecek.

Alfa ile Ferrari arasında yapılan anlaşma gereği, takımın ikinci pilotuna İtalyan üretici karar veriyor ve bundan ötürü Giovinazzi'nin koltuğuna bir başka Ferrari destekli sürücü olan Mick Schumacher'in geçebileceği yorumları vardı.

Sonunda Giovinazzi takımda kaldı ve Schumacher de Haas'a geçirildi.

Sky Almanya'ya konuşan Alfa Romeo teknik direktörü Jan Monchaux, Schumacher/Giovinazzi kararıyla ilgili şöyle dedi: "Kesinlikle bu yönde bazı düşüncelere sahiptik. Ancak Mick'in bizimle yarışma fırsatına sahip olup olmadığı, Alfa Romeo'nun kararı değildi ve Ferrari farklı bir karar verdi."

"Alfa ve Ferrari'nin sponsorluklarla alakalı kendi sebepleri vardı. Alfa markası için araçta bir İtalyan olmasını tercih ediyor olabilirler."

Ancak Monchaux, Giovinazzi'yi tutmanın, kısa vadede kendilerine fayda getireceği görüşünde.

"Kısa vadede, en azından bu sezon için, aracı iyi şekilde tanıyan bir sürücüyle yarışmayı tercih ettiğimizi itiraf etmem gerekiyor. Bu, maksimumu elde etmek adına yeni birini geliştirmeye çalışmaktan daha iyi bir şey."

"Bence bir ya da iki sürücü değiştiren ve hatta çaylaklarla yarışmayı seçen takımlar, kendileri için mücadeleyi daha zor hale getirecekler."

"Orta ve uzun vadede bundan fayda sağlayabilirler. Ancak 2021 için araçlarında iki ya da üç yarış içinde hızlanabilecek yeni bir Charles Leclerc olmadığı sürece, onlar için durumu daha zor hale getirecek. Bizim için fena bir durum olmayabilir."

Giovinazzi de dün verdiği röportajda, düzenli olarak Ferrari ile çalıştığını söylemişti.

Ferrari'nin yedek pilotu da olan Giovinazzi, "Ferrari ile olan ilişkimi devam ettirmek ve ihtiyaç anında aracı sürebilmek adına hazır olmak benim için çok önemli. Önceki sezonlara kıyasla daha iyi hazırlandığımı hissediyorum. Her yıl geliştiğimi hissediyorum ve güçlü olmayan yönlerim üzerinde çalışmak istiyorum." dedi.

Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen, Robert Kubica, Alfa Romeo Racing

Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen, Robert Kubica, Alfa Romeo Racing

Fotoğraf: PKN Orlen

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Editör Kemal Şengül

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