Alfa Romeo, Sauber'le olan isim anlaşmasını yeniledi

Alfa Romeo'nun Sauber F1 takımı ile olan birlikteliğinin 2021'de de devam edeceği konusunda şüphe yoktu ancak bu, resmi olarak bugün doğrulandı.

Alfa Romeo, 2018'de Sauber'in isim sponsoru olmasının ardından bir sonraki sene takımın adı Alfa Romeo Racing'e çevrildi ve o günden beri o isimle yarışıyor.

Takımın 2021 pilotları henüz doğrulanmadı ancak Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi'nin bir sene daha devam etmeleri bekleniyor.

Alfa Romeo şu anda şampiyonada sadece 5 puanla 8. sırada yer alıyor.

Takım, Alfa Romeo'nun 110. yılını bu hafta sonuna özel hazırladığı tasarımla kutlayacak. Bu kapsamda aracın motor kapağına ve arka kanat kenarına İtalyan bayrağı eklendi. Araçta ayrıca "Tekrar hoş geldin Imola" mesajı yer alacak.