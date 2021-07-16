Alfa Romeo, F1 planını neden yıllık olarak gözden geçireceğini açıkladı

İtalyan araç üreticisi, çarşamba günü markalarını F1’de tutabilmek adına Sauber ile yeni bir uzun vadeli ortaklık anlaşması imzaladığını duyurdu. Bu anlaşma, en az 2024’ün sonuna kadar devam edecek.

Fakat, yapılan duyuruda anlaşmanın “yıllık olarak gözden geçirileceği” de belirtildi. Bu durumun, şirketin F1’den çıkmak istemesi halinde kolay bir yol bulmasına izin vereceğine dair spekülasyonla ortaya çıktı.

Britanya Grand Prix’si öncesinde konuşan Alfa Romeo CEO’su Jean-Philippe Imparato, planın F1’den ne istedikleri ve beklentileri konusunda uzun vadede ince ayarlar yapma imkanı tanıması için yıllık olarak inceleneceğini açıkladı ve spekülasyonların doğru olmadığının altını çizdi.

Bu, özellikle hükümetlerin karbon emisyonu ve elektrikli araçlara geçiş konusunda artan düzenlemeleriyle karşı karşıya kalan yol aracı üreticisi açısından önemli bir noktaydı.

Çarşamba günü Avrupa Birliği, 2035'ten sonra benzinli ve dizel araçların satışını yasaklamayı önerdi ve karbon emisyonlarında %100'lük bir düşüş hedeflediklerini belirtti.

Bu konuda verdiği demeçte Imparato, "Bu anlaşmanın uzun vadeli olduğunu söylemeseydim, [seride] istikrarlılık aradığımız mesajını veremezdim."

"Alfa Romeo olarak ihtiyacımız olan şey, istikrarlılık çünkü bu, uzun vadeli bir iş. Üç yıl içinde bir ürün planı oluşturmuyorsunuz, 10 yıllık bir ürün planına ihtiyacınız var. Yani, istikrar lazım."

“Dün, 2035’ten itibaren içten yanmalı motorların yasaklanması önerisini duyduk ve aslında teoride bunu, COVID-19’a etkisini hesaba katmadan hemen yarın sabah da yasaklayabilirler. Anlaşmamızda her sene bir takım olarak değişiklikler yapama imkanımız olmasaydı, bundan ben sorumlu olmak istemezdim.”

“Bu daha iyi performans göstermek, yeni şeyler icat etmek ve öte yandan, işimizi canlı tutabilmek için özel üretim araçlar tasarlamak adında gerekli bir adımdı.”

"Bu yüzden, istikrarlı ve uzun vadeli süreçte çalışma isteğimizle ilgili herhangi bir çelişki yok. Ancak, aynı zamanda karşımıza çıkan yeni meydan okumalarla yüzleşmeye devam ediyoruz." yorumlarını yaptı.

Ayrıca Alfa Romeo'da kalmaya devam edecek olan takım patronu Fred Vasseur da bu plandan memnun kaldı.

"Geçmişte yaptığımız da tam olarak buydu. Son 24 ay içinde, pandemi ve yol araçları tarafına gelen düzenlemelerle ilgili, her zaman mevcut anlaşmalarımız üzerinde ince ayar yapmak zorundayız."

"Bu konuda birlikte çalışacak olmamız hiç sorun değil. İyi bir ilişkimiz var ve bu ortaklığı yeni dünyaya doğru şekilde uyarlayabiliriz."

"Dünya her ay gelişiyor ve bu yüzden, önümüzdeki 10 yıl boyunca tamamen aynı anlaşmaya sadık kalamayız. Bunun, hiçbir anlamı olmazdı. Gelişmeye açık olmamız gerekiyor."

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Photo by: Erik Junius