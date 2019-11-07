Alfa Romeo, Sauber’den isim sponsorluğunu çekiyor mu?

Austin'de çıkan söylentilere göre Alfa Romeo, Sauber’in bu yıl ortaya koyduğu kötü performansın ardından mevcut ortaklığı sezon sonunda noktalamak istiyor.

Bu, Sauber isminin geri dönüşü ve teknik anlamda yine yalnız kalacakları anlamına geliyor.

Finlandiyalı yayıncı C More‘a konuşan eski BMW Sauber mühendisi Ossi Oikarinen’e göre bu iddialar gerçekleşse bile Sauber kendi başına hayatta kalabilir.

Oikarinen, “Bu söylentilerin ardında bir şey olup olmadığını söylemek zor. Fakat Alfa Romeo gitse bile, takımın gideceğini sanmıyorum. Daha önce olduğu gibi devam edeceklerdir.” dedi.

Bununla birlikte Oikarinen, Sauber’in 2021 kurallarıyla birlikte gelişebileceğini düşünüyor.

“Belki de gelecek için umutları bu. Formula 1 takımları daha yakın bütçelere sahipse, Sauber için iyi olur. Her zaman küçük bir bütçeleri vardı, ancak küçük kaynakları ile iyi araçlar üretmeyi başardılar. ”