Alfa Romeo, Russell'ın puan almasını engellemeyi umuyor

Williams pilotu George Russell, takımla geçirdiği 2.5 yılda henüz puan almayı başaramadı ve kariyerinin tek puanlarını geçen yıl Mercedes'le katıldığı Sakhir Grand Prix'sinde aldı.

Britanyalı sürücü, Williams ile özellikle tek turda harika performans göstermeye devam ediyor ve son iki yarışın ikisinde de üçüncü bölüme kalmayı başardı.

Williams ve Russell'ın bu güçlü performansı, Alfa Romeo için tehlike çanlarının çalmasına neden oluyor çünkü şu anda Williams'ın sadece iki puan önündeler.

Konu hakkında konuşan Alfa Romeo'nun şef pist üstü mühendisi Xevi Pujolar, şampiyonada puan farkını açmaları gerektiğini ve bunu yaparken Russell'ın puan almasını da engellemelerini umduğunu söyledi.

Pujolar, "Takımlar şampiyonasında sekizinci sıradayız ancak bunu korumak istiyorsak avantajı artırmamız gerekiyor. Fakat bizim için bir numaralı öncelik Williams'ı şampiyonada kontrol altında tutmak ve şu anda anda şampiyona için ana tehdit Russell."

“Her zaman olduğu gibi görevimiz sadece puanlara ulaşmak değil, aynı zamanda Russell'ı kontrol altında tutmak ya da puanlara ulaşmadığından emin olmak olacak." dedi.

Kimi Raikkonen, bu yıl sıralama turlarında zorlandı ve ilk 10 yarışın altısında sıralama turlarının ilk bölümünde elendi. Antonio Giovinazzi ise sadece iki kez ilk bölümde elendi.

Fakat şimdiye kadar her iki sürücü de bu yıl sadece bir puan aldı ve Raikkonen, aldığı 11. sıralar sayesinde şampiyonada İtalyan sürücünün önünde.

Pujolar şöyle konuştu: "Yarış hızı açısından her ki sürücünün de mücadelede olduğunu düşünüyorum. Sıralama turları açısından ise herkes çok yakın ve bazen Kimi geride kalabiliyor."

"Açıkçası hedefimiz her iki araçla da ikinci bölüme kalmak çünkü yarışlarda 10. ila 15. sıralar arasında mücadele ediyoruz ve Kimi genellikle çok iyi oluyor."

“Her iki sürücümüzün de bu sezon ilk turda kazandıkları sıra ortalamasına bakarsanız, her zaman makul derecede iyiler. Eğer bir şey yaşanıyorsa, pozisyon kazanıyorlar ve Kimi bu açıdan muhtemelen en iyilerinden biri."

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images