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Alfa Romeo, Rebellion Timepieces ile anlaştı

Alfa Romeo, Rebellion Timepieces ile anlaştığını duyurdu ve sponsorluk anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi.

Alfa Romeo, Rebellion Timepieces ile anlaştı
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Alfa Romeo, geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı açıklamada ile Modere ve DRF Bets ile sponsorluk anlaşması imzaladığını duyurmuştu.

İlk teste doğru ilerlerken, yeni sponsorluklar açıklamaya devam ediyorlar.

Takımdan yapılan açıklamaya göre yeni sezonda takımın partnerlerinden bir diğeri Rebellion Timepieces olacak. İsviçreli lüks saat markası, motor sporları dünyasında oldukça iyi bilinen markalardan birisi. Bundan ötürü Alfa Romeo'nun bu yıl yaptığı en önemli anlaşmalarda biri olarak görünüyor.

Yapılan anlaşma kapsamında marka logoları, Alfa Romeo'nun yeni C42 aracında ve ayrıca sürücülerin yarış tulumlarında yer alacak.

Ek olarak takım kıyafetleri ve ekipmanlarında da yine bu logolara yer verilecek.

Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, "Rebellion'ı Alfa Romeo ailesine dahil etmekten mutluluk duyuyoruz." derken, sözlerine şunları ekledi: " Rebellion'ın mükemmel arayışı, piste her çıkışımızda en iyi zamanı yakalamayı hedeflediğimiz için bizim misyonumuzdan hiç de farklı değil. Onlarla çalışmak için sabırsızlanıyoruz."

Alfa Romeo'nun önümüzdeki günlerde özellikle Çin'den daha fazla sponsorluk açıklaması bekleniyor.

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