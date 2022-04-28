Alfa Romeo: "Rakip takımlar ağırlık artırmak için FIA ile 'oyunlar oynadı'"

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F1, 2022 için yeni teknik düzenlemeler getirdi ve araçlar, hem daha güvenli hem de birbirlerini daha rahat rakip edecek şekilde tasarlandı.

18-inç lastiklere geçilmesi, eklenen güvenlik unsurları ve bazı parçaların daha ağır olması ile birlikte, araçların sürücü ile birlikte minimum ağırlık sınırı bu yıl 792 kilogramdan 795'e çıkartıldı.

Fakat takımlar yine de ağırlık sınırının altına inmekte zorlandı ve sezon öncesi testlerinin ardından bazı takımlar FIA'ya bu konuda endişelerini dile getirdiler. Sonuç olarak tüm taraflar bir anlaşmaya vardılar ve minimum ağırlığa 3 kg daha ekleyerek 798 kg'a çıkarttılar.

Bu imtiyaza rağmen çoğu takımın hâlâ sınırın üstünde olduğuna inanılıyor. Red Bull ve Mercedes, aracı hafifletmek için geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Emilia Romagna Grand Prix'sine güncellemeler getirdiler.

Red Bull danışmanı Helmut Marko, 10 kg daha ağır olduğu düşünülen RB18'in biraz hafiflediğini "fakat bu alanda çalışmaya devam etmeleri gerektiğini çünkü minimum ağırlığın hâlâ üstünde olduklarını" söyledi.

Sezon başından beri 798 kilogram sınırına ulaşmış olan tek takımın Alfa Romeo olduğuna inanılıyor ve takım, sezona güçlü bir başlangıç yaparak şampiyona şu anda beşinci sırada oturuyor.

Motorsport.com/Autosport'a konuşan Alfa Romeo patronu Vasseur, rakip takımların, ağırlık sınırının anlaşılan 3 kg'dan daha fazla artırılması için FIA ile "oyunlar oynadığını" ve bunun, Alfa Romeo gibi bu sınıra ulaşan bir takımı kötü etkileyeceğini söyledi.

Vasseur, "Açıkçası bu yorumları anlamıyorum çünkü bir yarış aracı tasarlarken herkesin ilk hedefi ağırlık olur."

"Hiç kimse son dakikada ağırlığa şaşıramaz. Bence bazı takımlar, FIA'nın minimum ağırlığı son dakikada daha fazla artırması için oyunlar oynadılar."

"Fakat bu adaletsiz olur çünkü proje aşamasında ağırlıkla ilişkili olan bazı kararlar aldık ve seçimimizi yaptık. F1 dünyası böyle, herkes bir oyun oynamaya çalışıyor." dedi.

Robert Kubica, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Davide Cavazza

Vasseur, padoğun çoğunluğunun ağırlık limitine ulaşamamasının, 2022 sınırlandırmalarının ne kadar kısıtlayıcı olduğuna değil, her takımın tasarım seçimlerine bağlı olduğunun "apaçık" olduğunu söyledi.

Takım patronu, "Ağırlık hedefinin ulaşılabilir olduğu apaçık. Biz fazla ağır olmamayı başardık."

"Bazı takımlar ağırlık sınırında değillerse, bunun nedeni farklı seçimler yapmaları. Belki de ağırlık kısıtlaması ile birlikte başka avantajlar sağlayacak seçimler yapmış olmalarıdır." dedi.