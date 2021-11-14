Alfa Romeo: "Raikkonen - Giovinazzi teması bir yanlış anlaşılma"

Raikkonen, yarışın başlangıcında Fernando Alonso'ya dış taraftan atak yapmış ve İspanyol sürücüyü geçerken, Antonio Giovinazzi de iç taraftan aynı denemeyi yapmıştı.

Sonuç olarak ikili, Alpine sürücüsünü geride bıraktılar. Ancak ilk virajda temas yaşadılar ve bunun üzerine Raikkonen spin attı.

Bu olay, FIA hakemleri tarafından incelenmedi. Fakat takım patronu Vasseur, sürücülerinin yarıştan sonra bu olayı görüştüklerini, bunun bir yarış olayı olduğunu belirtti.

Motorsport.com'a konuşan Vasseur, "Bence bu, her şeyden çok bir yanlış anlaşılmaydı."

"Çünkü Alonso'yu geçtiler, biri sol taraftan, diğeri sağ taraftan gitti."

"Bence Kimi, Antonio'nun apekste olmasını beklemiyordu. Öyle görünüyor. Birlikte iyi bir görüşme yaptılar ve şu anda oldukça rahatlar. Çok net ve güzel bir görüşme yaptılar."

"Elbette üzüntü verici çünkü Antonio'nun hızı iyiydi. Araca biraz hasar verdi ama hızı iyiydi."

"12. ve 13. sıralarda olan iki aracımız olsaydı, ikisiyle de puan alabilirdik. Fakat göreceğiz."

"Her şeye rağmen hâlâ iyi bir fırsatımız var." dedi.

Giovinazzi, takım arkadaşıyla yaşadığı temasın kendisini etkilemediğini ve takım garajına dönerken endişeli olmadığını söyledi.

Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Endişelenmedim, o anda orada yapacak bir şey olmadığını biliyordum."

"Düzlükte üç araç yan yana geldik ve sonra fren yaparken Kimi beni iç tarafta göremedi. Bu yüzden kaçacak yerim yoktu."

"Yarışta 13. oldum, bu yüzden bir sıra kazandık. Hız çok kötü değildi, bu yüzden en iyi stratejinin ne olacağına bakmamız lazım." dedi.