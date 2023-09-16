Alfa Romeo, Pourchaire'yi F1'e getirmek için çeşitli planlar üzerinde çalışıyor

Zhou ile bir yıllık yeni anlaşma yapılması ve Bottas'ın sözleşme uzatma opsiyonunun kullanılması, genç yetenek Pourchaire'in gelecek yıl da yedek sürücü olarak kalmasına neden oldu.

Pourchaire 2019 Almanya F4 şampiyonluğunu kazandı, 2020 F3 ikincisi oldu ve geçen yıl da F2'yi ikinci bitirdi.

Abu Dabi'de 2023 F2 şampiyonluğuna ulaşmaya hazırlanan Pourchaire, bu başarıyı yakalaması halinde F1'e hemen terfi edemeyecek ve bu açıdan son iki F2 şampiyonu Felipe Drugovich ve Oscar Piastri'ye katılacak.

Ancak Sauber yöneticisi Alessandro Alunni Bravi'ye çeşitli testler yapacaklar.

Pourchaire'in gelecekteki F1 seçeneklerini değerlendiren Bravi, "Anlaşma yapmaya hazırız."

"F1 aracını sürmeye hazır olması için en iyi yarış programının hangisi olacağını tartışıyoruz. Gelecekte onun için hiçbir kapı kapalı değil."

"Felipe Drugovich ve Piastri örneğinde gördük ki, Formula 2'den sonra direksiyona geçme şansınız yoksa, bu durum takımın gelecekte sizi yarış koltuğuna geçirme olasılığını ortadan kaldırmıyor." dedi.

Alfa koltuğu için yarışan Drugovich, bu yıl Aston Martin'in yedek sürücüsü olarak görev yaptı. Drugovich'in IndyCar tekliflerini geri çevirdiği ve Maserati Formula E takımında Edoardo Mortara'nın yerini alacağı düşünülüyor.

Piastri ise 2023'te McLaren'a geçmeden önce Alpine için kapsamlı bir F1 test programı yürüttü.

Theo Pourchaire, Alfa Romeo C42 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Alunni Bravi, Sauber'in Pourchaire için benzer bir test program hazırlayabileceğini fakat finansal anlamda işlerinin kolay olmadığını belirtti.

"Onun için en iyi programın ne olduğuna bakmamız gerekiyor."

"Onun F1 takımına yakın kalmasını istiyoruz çünkü bu yıl ondan tamamen Formula 2'ye odaklanmasını istedik ve o da iyi gidiyor.

"Abu Dhabi'de şampiyonluğu kazanacağını düşünüyorum."

"Aston Martin, McLaren ya da Mercedes'in aksine test programı yapabileceğimiz eski bir aracımız yok.

"Bu büyük bir kısıtlama."

"Kendi içimizde tartışıyoruz. Bu, bütçe açısından oldukça pahalı bir şey ama biz tüm fırsatları görmek istiyoruz. Onun gibi bir sürücü için kapılar açık."

Pourchaire muhtemelen bu yıl Meksika ve Abu Dhabi'deki ilk seansta piste çıkacak.