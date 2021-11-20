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Formula 1 Haberler

Alfa Romeo: "Pourchaire'yi 2022'de F1'e getirmek 'çok riskli' olurdu"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, Theo Pourchaire'i 2022'de Formula 1'e getirmenin "çok riskli" olacağını söylerken, kendisine cuma günleri piste çıkacağı özel bir program hazırlayacaklarını belirtti.

Alfa Romeo: "Pourchaire'yi 2022'de F1'e getirmek 'çok riskli' olurdu"

Alfa Romeo, bu haftanın başında gelecek sezon Valtteri Bottas'la takım arkadaşı olması için Formula 2'de yarışan Guanyu Zhou ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Bu, Sauber'in genç sürücü programında yer alan ve bu yıl Formula 2'de Zhou'nun rakibi olan Theo Pourchaire'nin 2022'de Formula 1'de yarışma şansının da sona erdiği anlamına geliyordu.

Cuma günü Katar'da konuşan Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, şu anda F2'yi beşinci sırada götüren Pourchaire'in gelecek sezon da F2'de kalacağını doğruladı.

Vasseur, "Son birkaç haftadır uzun görüşmeler yaptı. İlk sezonuna göre, F2'de harika bir yıl geçirdi, ancak 18 ay önce Formula 4'te yarıştığını da unutmamalıyız."

"F4 ve F3 arasındaki adım çok büyük. Formula 3'te başarılı bir iş yaptı ve şimdi Formula 2'de aynısını yapıyor. Bu sezon Monaco'da kazandı."

"Ancak F1 araçları çok karmaşık ve sezonun başlamasından önce sadece altı test günümüz var, bu benim açımdan çok riskli bir şey ve bu adımı atmak çok zor."

"Gelecek yıl F2'de şampiyonluğa odaklanması çok daha iyi. Sonrasında geleceğin neler getireceğini göreceğiz." dedi

Théo Pourchaire, Alfa Romeo

Théo Pourchaire, Alfa Romeo

Photo by: Alfa Romeo

Takımların 2022'de en az iki antrenman seansında bir genç sürücüyü piste çıkarmaları gerekecek ve bu da Pourchaire'nin bir yarış hafta sonunda ilk kez piste çıkmasına kapı açacak.

Fransız sürücü, Ağustos ayında özel bir test yaparak Alfa Romeo'nun tadına bakmıştı. Gelecek yıl daha da büyük bir programa sahip olması bekleniyor.

Vasseur, ”Kesinlikle bazı ilk antrenman seanslarında piste çıkacak, bazı test günleri de yapacağız."

“Onu geleceğe hazırlamaya çalışacağız, ama yine de, F2'de şampiyonasında yarışırken, en önemlisi şampiyonluğu kazanmaktır geleceğe ya da bunun gibi bir şeyi hazırlanmak değil."

"Ondan, F2'de şampiyon olmasını isteyeceğim.” dedi.

Zhou şu anda F2'deki üçüncü sezonunu geçiriyor ve şampiyonada ikinci sırada yer alıyor. Ayrıca Alpine'le hem geçen yıl hem de bu yıl bazı testler yaptı.

Motorsport.com'a konuşan Vasseur, Zhou'nun Alfa Romeo tarafından seçilmesini sağlayacak ne yaptığı sorulduğunda, performansının başlı başına konuştuğunu söyledi.

Vasseur, ”O ön tarafta yarışıyor, bu sezon Bahreyn ve Silverstone'da kazandı."

“Bunlar F2'deki muhtemelen en zorlu iki pist. Bahreyn ve Silverstone yüksek hızlı virajlara sahip ve orada lastik aşınmasını yönetmek zor."

“Ayrıca bazı pole pozisyonları aldı, her zaman mücadeleydi, tutarlıydı ve gelecek yıl iyi bir iş yapacağından eminim.” dedi.

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