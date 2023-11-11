Alfa Romeo, Pourchaire'i Abu Dhabi hafta sonunda piste çıkaracak
Theo Pourchaire, Abu Dhabi'deki ilk seansta ve sezon sonu testinde Alfa Romeo ile test yapma fırsatı yakalayacak.
Formula 2 şampiyonu lideri Theo Pourchaire, Meksika Grand Prix'sinin ilk antrenman seansına katılmış ancak aracındaki teknik sorunlar nedeniyle sadece dört tur atabilmişti.
Seans sonunda epey hayal kırıklığı yaşayan Fransız sürücünün Abu Dhabi'de tekrar piste çıkması bekleniyordu.
Takım patronu Alessandro Alunni Bravi, Fransız sürücünün Abu Dhabi'deki ilk antrenmanda ve 28 Kasım'daki sezon sonu testinde Formula 1 aracının direksiyonuna geçeceğini söyledi.
Bravi, "Theo, tüm yıl boyunca direksiyon başına geçme fırsatını bekledi fakat Mexico City'de araçla ilgili sorunlar nedeniyle bir tur denemesi bile yapamadı."
"Yine de sakinliğini korudu ve takıma net geri bildirimler verdi."
"Yani bu deneyim onun için iyi oldu. Theo olgun bir sürücü olduğunu gösterdi."
"Abu Dhabi Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında direksiyon başına geri dönecek. Ayrıca çaylak testine de katılacak."
"O, takımımızın bir parçası olmayı hak ediyor. Her ne kadar 2024 için kadromuzu onaylamış olsak da, onu formda tutmak için mümkün olan en iyi programını oluşturmaya çalışıyoruz."
"Theo da bizim pilotlarımız arasında. Gelecek yıl iki ana ve bir yedek pilotumuz değil, üç pilotumuz olacak." dedi.
Fotoğraf: Motorsport Images
Alessandro Alunni Bravi, Takım Temsilcisi, Alfa Romeo F1 Takımı
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