Prime'a abone ol
Formula 1 Brezilya GP
Haberler

Alfa Romeo, Pourchaire'i Abu Dhabi hafta sonunda piste çıkaracak

Theo Pourchaire, Abu Dhabi'deki ilk seansta ve sezon sonu testinde Alfa Romeo ile test yapma fırsatı yakalayacak.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Theo Pourchaire

Formula 2 şampiyonu lideri Theo Pourchaire, Meksika Grand Prix'sinin ilk antrenman seansına katılmış ancak aracındaki teknik sorunlar nedeniyle sadece dört tur atabilmişti.

Seans sonunda epey hayal kırıklığı yaşayan Fransız sürücünün Abu Dhabi'de tekrar piste çıkması bekleniyordu.

Takım patronu Alessandro Alunni Bravi, Fransız sürücünün Abu Dhabi'deki ilk antrenmanda ve 28 Kasım'daki sezon sonu testinde Formula 1 aracının direksiyonuna geçeceğini söyledi.

Bravi, "Theo, tüm yıl boyunca direksiyon başına geçme fırsatını bekledi fakat Mexico City'de araçla ilgili sorunlar nedeniyle bir tur denemesi bile yapamadı."

"Yine de sakinliğini korudu ve takıma net geri bildirimler verdi."

"Yani bu deneyim onun için iyi oldu. Theo olgun bir sürücü olduğunu gösterdi."

"Abu Dhabi Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında direksiyon başına geri dönecek. Ayrıca çaylak testine de katılacak."

"O, takımımızın bir parçası olmayı hak ediyor. Her ne kadar 2024 için kadromuzu onaylamış olsak da, onu formda tutmak için mümkün olan en iyi programını oluşturmaya çalışıyoruz."

"Theo da bizim pilotlarımız arasında. Gelecek yıl iki ana ve bir yedek pilotumuz değil, üç pilotumuz olacak." dedi.

Alessandro Alunni Bravi, Takım Temsilcisi, Alfa Romeo F1 Takımı

Fotoğraf: Motorsport Images

Alessandro Alunni Bravi, Takım Temsilcisi, Alfa Romeo F1 Takımı

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Tsunoda: "Sorun yaşamasaydım Hamilton'ı geçebilirdim"
Sonraki haber Mercedes ekibi çalışanlarının kumarhanelere girmesine izin vermeyecek

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Alpine, Las Vegas için renk düzeninde "küçük" değişiklikler yapacak

Alpine, Las Vegas için renk düzeninde "küçük" değişiklikler yapacak

Formula 1
Las Vegas GP

Alpine, Las Vegas için renk düzeninde "küçük" değişiklikler yapacak Alpine, Las Vegas için renk düzeninde "küçük" değişiklikler yapacak

Gasly: "Ocon beni asla akşam yemeğine çağırmayacak fakat sorun değil"

Gasly: "Ocon beni asla akşam yemeğine çağırmayacak fakat sorun değil"

Formula 1
Las Vegas GP

Gasly: "Ocon beni asla akşam yemeğine çağırmayacak fakat sorun değil" Gasly: "Ocon beni asla akşam yemeğine çağırmayacak fakat sorun değil"

Haas, Las Vegas'ta iki farklı paketle yarışacak

Haas, Las Vegas'ta iki farklı paketle yarışacak

Formula 1
Las Vegas GP

Haas, Las Vegas'ta iki farklı paketle yarışacak Haas, Las Vegas'ta iki farklı paketle yarışacak

Son Haberler

Siyah bayrakları görmezden gelen Red Bull genç pilotuna tepkiler artıyor

Siyah bayrakları görmezden gelen Red Bull genç pilotuna tepkiler artıyor

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Siyah bayrakları görmezden gelen Red Bull genç pilotuna tepkiler artıyor Siyah bayrakları görmezden gelen Red Bull genç pilotuna tepkiler artıyor

Alpine, Las Vegas için renk düzeninde "küçük" değişiklikler yapacak

Alpine, Las Vegas için renk düzeninde "küçük" değişiklikler yapacak

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Alpine, Las Vegas için renk düzeninde "küçük" değişiklikler yapacak Alpine, Las Vegas için renk düzeninde "küçük" değişiklikler yapacak

Russell: "Mercedes, 2024'te 'ilk engelde tökezlemeyecek'"

Russell: "Mercedes, 2024'te 'ilk engelde tökezlemeyecek'"

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Russell: "Mercedes, 2024'te 'ilk engelde tökezlemeyecek'" Russell: "Mercedes, 2024'te 'ilk engelde tökezlemeyecek'"

FIA, inceleme talebi prosedürlerini hızlandırmaya karar verdi

FIA, inceleme talebi prosedürlerini hızlandırmaya karar verdi

F1 Formula 1
Las Vegas GP

FIA, inceleme talebi prosedürlerini hızlandırmaya karar verdi FIA, inceleme talebi prosedürlerini hızlandırmaya karar verdi

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol