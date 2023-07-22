Alfa Romeo pilotlarının hedefi sıralamalarda son seans

Budapeşte'de gerçekleştirilen Cuma günkü antrenmanlarda Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu 7 ve 9. olarak güçlü bir form sergilediler.

Bottas yağmurlu ilk seansta pist dışına çıkarken Zhou ikinci seansta bordürlerin üstüne taştı ancak her iki pilot da sorunsuz bir şekilde yola devam ettiler.

Bottas, "İki defa kırmızı bayrakla durdurulan ilk antrenman seansına kıyasla ikinci antrenman seansında iyi sürüş yaptık. Orta lastikler aracımızda iyi çalışıyor gibi. İstikrar iyiydi, bu pistte de özellikle buna ihtiyaç var. Genel olarak öğrenme açısından pozitif bir gün olduğunu söyleyebiliriz."

"Her zaman olduğu gibi sıralamalarda hedefimiz 3. seans olacak ve bu pistin yapısı bizim aracımıza daha iyi uyuyor gibi. Daha yapmamız gereken şeyler var ve Cumartesi günü bizi önemli bir seans bekliyor."

"Sıralamalar, yeni lastik kurallarıyla çok ilginç olacak ve bunun için sabırsızlanıyorum. Paketimizi, Cumartesi gününe tamamen hazırlamak için daha fazla ayarlamaya çalışacağız." dedi.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Guanyu, "Bugün, her ne kadar koşullar nedeniyle maksimumu almak için sadece ikinci antrenman seansına sahip olsak da araçta oldukça mutluydum. Şu ana kadar her şey doğru yolda ilerledi gibi ancak açıkçası sıralamalarda nelerin olacağını tahmin etmek çok zor."

"Bugünkü sonuçlara bakarsak, Silverstone'a göre daha güçlü görünüyoruz. Tabii ki sıralamaların ilk seansında aracımızın sert lastiklerle nasıl performans gösterdiğini görmek ilginç olacak. Henüz kimsenin bu konuda bir cevabı yok."

"Herkesin aynı lastikte olması zorlayıcı olacak. Hem bu akşam hem de 3. antrenman seansında, sıralamalardan potansiyelimizden maksimumu almak için performansımızı daha fazla optimize edeceğiz." dedi.