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Alfa Romeo pilotları vites kutusu değiştirdi, ceza yok

Alfa Romeo pilotları Valtteri Bottas ve Guanyu Zhou ile Haas pilotu Nico Hulkenberg'in araçlarında sıralama turları öncesi ufak değişiklikler var.

Altay Gök
Ekleyen:
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Macaristan GP'si, yavaş virajları ve geçişe elverişsizliği nedeniyle hem güncellemeler için, hem de grid cezaları için pek ideal bir pist değil.

Dolayısıyla birçok ismin vites kutusu veya motor cezaları için Spa-Monza gibi pistleri seçmesi senelerdir olağan bir durum.

Yine de zaman zaman değişiklikler görmüyor değiliz, örneğin dün Alpine sürücüsü Esteban Ocon yeni güç ünitesine geçiş yapmıştı.

Bugün de ufak çaplı bir değişiklik gerçekleşti, Alfa Romeo pilotları Valtteri Bottas ve Guanyu Zhou bu sezonki üçüncü vites kutularına geçtiler.

Bir sezonda kullanılabilecek vites kutusu sayısı dört, dolayısıyla iki pilot da ceza almayacak.

Alfa Romeo, ek olarak iki araçta da MGU-K ve MGU-H değişikliklerinin yanı sıra Bottas'ın egzozunu da değiştirdi.

Haas'ta da bir değişiklik var: takım, Nico Hulkenberg'in MGU-K'sini değiştirdi.

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