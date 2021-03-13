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Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo pilotları sorunsuz ilk günün ardından iyimser

Ekleyen:
, Editör

Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi ve Kimi Raikkonen, testlerin ilk gününün kendileri için iyi geçtiğini söylediler.

Alfa Romeo pilotları sorunsuz ilk günün ardından iyimser

Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, testin ilk gününde 69 tur atmayı başardı ve en iyi derecesi 1:31.945'ti.

Sabah bölümünde piste çıkan Kimi Raikkonen ise 64 attı ve 1:33.320 ile takım arkadaşından epey geride kaldı.

Yine de ikili 133 tur ve toplamda 719 bin 79 kilometre tamamladı.

Giovinazzi "Zor şartlara rağmen iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Araçtan ve takımın çalışmalarından gerçekten memnunum. Kalan günlerde böyle çalışmaya devam etmeliyiz ancak başlangıç için sağlan bir temelimiz var."

"Aracın dışında geçirdiğiniz üç aydan sonra direksiyona geçmek her zaman zordur ancak herhangi bir sorun yaşamaksızın düzgün bir gün geçirmek bize yardım etti. Yarın araca geçtiğimle, durumun bugünkü gibi olmasını umuyorum."

Raikkonen ise şunları ekledi: "Araçtaki ilk günümdü ve bu yüzden sorun yaşamadan çalışmak güzeldi. Hava rüzgarlıydı ve şartlar virajdan viraja değişti, ki bu da işleri zorlaştırdı. Ancak koşullar herkes için aynı. Bu yüzden gerçekten çok fazla fark yaratmadı."

"Programımıza gelirsek, tipik bir test günüydü. Farklı şeyler denedik, her şeyin planlandığı gibi gittiğinden emin olduk ve yapmamız gereken işleri yaptık. Şu anda nerede bulunduğumuza dair tahminlerde bulunmak anlamsız. Bunun için ilk yarışı beklemeliyiz ancak amacımız geçen yıla kıyasla daha önde yer almak."

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Editör Kemal Şengül

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