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Alfa Romeo pilotları son test gününün "temiz geçmesini" umuyorlar

Alfa Romeo'dan Valtteri Bottas ve çaylak takım arkadaşı Guanyu Zhou, son test gününün temiz geçmesini umuyorlar.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Alfa Romeo pilotları son test gününün "temiz geçmesini" umuyorlar
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Alfa Romeo, cuma günü sabah Valtteri Bottas'la piste çıktı ve Fin pilot, araçtaki problemlerden ötürü sadece 25 tur atarken, öğleden sonra piste çıkan Guanyu Zhou 48 tur attı.

Günün ardından açıklamalarda bulunan Bottas şöyle dedi: "Dün araç hakkında epey şey öğrendim ve bu süreç bugün de devam etti."

"Açıkçası buradaki sabah seansı, sıcak pist ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle zor geçiyor. Fakat attığımız tur sayısını azaltan birkaç teknik soruna rağmen bazı testler gerçekleştirdik."

"C42 ile olan bilgi edinme sürecine devam ediyoruz ve testin son gününde araca geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Sezonun ilk yarışın öncesinde araç ayarlarına odaklanabilmemiz ve detaylar üzerinde çalışabilmemiz için temiz bir seansa ihtiyacımız var."

Guanyu Zhou da günden memnundu.

Çinli sürücü şöyle dedi: "Oldukça iyi bir gün oldu ve dün araçtayken pistin ne kadar geliştiğini zaten hissedebiliyordum. Bugün ana odağımız önümüzdeki hafta bizi neyin beklediğine dair fikir edinmek adına daha uzun sürüşler yapmaktı ve seanstaki pek çok kesintiye rağmen çok sayıda tur attığımız için mutlu olabiliriz."

"Elbette bir sürücü olarak yumuşak lastiklerle normal turlar atmak ve hem araçtan hem de kendimden maksimumu almak istiyorum fakat bu, sadece sezon öncesi testi ve önemli olan takımın ihtiyaç duyduğu şeyler üzerinde çalışmak."

"İleriye doğru iyi bir adım daha attığımızı hissediyorum. Araç da iyi çalışıyor fakat gitmemiz gereken uzun bir mesafe var ama oraya ulaşabilmek adına çok çabalamaya hazırız."

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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