Alfa Romeo pilotları, Bakü'ye yaptıkları başlangıçtan memnun

Alfa Romeo pilotları Antonio Giovinazzi ve Kimi Raikkonen, Bakü caddelerinde gerçekleştirilen 1. ve 2. antrenman seansında ilk 12'de yer aldılar.

Raikkonen ilk seansta 11. olurken, ikinci seansta derecesini epey geliştirmesine rağmen 12. oldu. Diğer tarafta Giovinazzi ilk seansta 12. olurken, ikinci seansta yedinci en iyi zamanı yaparak umut verici bir başlangıç yaptı.

Gün boyunca 41 tur atan Raikkonen şöyle dedi: "Hafta sonuna iyi şekilde başladık, araç sabah seansıyla beraber iyi hissettirdi ama elbette geliştirilebilecek çok fazla şey var."

"Sonunda sarı ve kırmızı bayraklar nedeniyle birkaç kesinti yaşandı ve bu da gücü olumsuz etkiledi. Fakat durum herkes için aynı ve bununla baş etmek zorundayız. Bu gece araçta neleri geliştirebileceğimizi göreceğiz. Umarım yarın güçlü bir gün geçirebiliriz."

Giovinazzi ise güçlü formunu Bakü'ye de taşımış gibiydi ve gününden memnun olduğunu dile getirdi.

İtalyan pilot, "Aracımız başlangıçtan ibaren iyi hissettirdi. İlk seans fena değildi ve ikinci seansta iyi bir adım atmayı başardık. Hem sıralama hem de yarış simülasyonunda gördüklerimizden oldukça memnunum."

"Bu, sadece bir cuma günü olabilir fakat zaman tablosunda yedinci sırada yer almaktan memnunum ve umarım yarın bunu sürdürebiliriz."

"Elbette geliştirilebilecek bazı şeyler var fakat şimdiye kadar durumdan memnun olabiliriz. Yarın her zaman olduğu gibi her şeyi bir araya getirmemiz ve kritik olduğu için hava koridorundan en iyi şekilde faydalandığımızdan emin olmamız gerekiyor. Elimizden gelenin en iyisini yapıp iyi sonuçlar almayı umuyoruz." dedi.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images