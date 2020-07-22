"Alfa Romeo, Perez'e teklif yaptı"

Sergio Perez, 2021'de Aston Martin'de kendisinin yerine Sebastian Vettel'in yarışacağı iddiaları karşısında anlaşmasının olduğunu, fakat farklı bir takımdan teklif aldığını söylemişti.

Meksikalı pilot, "Hafta içerisinde bazı iddialar çıktı ve biz de padoktan başka bir takımdan teklif aldık. İsimleri söylemeyeceğim. Başka büyük serilerden de bağlantı kuruldu. Bu da şaşırtıcıydı çünkü bizim gelecek sene için anlaşmamız var. Şu anda, sadece söylentiler dolanıp duruyor. Gelecek sene için anlaşmam olduğu dışında ekleyecek bir şeyim yok." demişti.

Perez isim vermedi. Fakat Formula1.com'dan Lawrence Barretto'nun haberine göre Perez'le temasa geçen takım Alfa Romeo'ydu.

Barretto, "Perez, temasa geçen F1 takımı hakkında isim vermeyi reddetti. Fakat kaynaklarım, Alfa Romeo'nun Meksikalı sürücüyle yarışmaya ilgi duyduğunu söylediler." yazdı.

Perez ve Hinwil merkezli ekip daha önce birlikte çalıştılar.

İtalyan ekipte Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi'nin sözleşmesi yıl sonuda sona eriyor. Giovinazzi'nin yerine Mick Schumacher veya Robert Shwartzman'ın gelmesi beklenirken, Raikkonen'in emekli olması halinde yerine yine tecrübeli bir ismin geleceği konuşuluyor.

Baretto'ya göre Perez'e teklif edilen koltuk Raikkonen'in koltuğu olabilir.

Fin pilot geçtiğimiz hafta sonu yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili hiçbir karar vermediğini söylemişti.