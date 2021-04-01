Alfa Romeo, orta grup savaşına "geri döndü"

Takım, 2020 sezonunda zayıf bir yılı geride bıraktı ve şampiyonayı ancak sekizinci sırada tamamlarken, en iyi sonucu Kimi Raikkonen'in dokuzuncu olduğu Emilia Romagna GP'de alabildi.

Ancak sezon öncesi testlerinde, Alfa Romeo'nun geçen yılki aracına kıyasla ileriye doğru iyi bir adım attığı görülebiliyordu ve bu durum genel olarak herkesi şaşırttı.

Bu potansiyel, geçen hafta Raikkonen ve takım arkadaşı Antonio Giovinazzi'nin 11. ve 12. sıralarda finiş görmesiyle birlikte doğrulanmış oldu.

Sakhir yarışı sonrası konuşan Vasseur, orta gruba döndüklerini ve artık güçlü sonuçların sadece bir "zaman meselesi" olduğunu dile getirdi.

Kış döneminde COVID-19 olan ve virüsü atlatan Vasseur, "Bu yarış bize, son 12 aylık süreçte kaydettiğimiz ilerlemeyi göstermiş oldu. Orta grupta yarıştık ve yarışı, Alpine sürücülerinin ve bir Aston Martin'in önünde, diğerinin ise ardında bitirdik."

"Bahreyn'den puan almadan ayrılmış olsak bile, orta grubun orta kısmındaki yerimize geri döndük ve yakında kesinlikle iyi sonuçlar alacağız. İlk on içinde ve etrafında yer alabileceğimizi gösterdik, ki bundan ötürü sezonun kalan kısmı için iyimser olabiliriz."

"Çok olaylı bir yarıştı fakat araçların hırpalanma oranı düşüktü ve yarış dışı kalan sadece iki araç vardı. Bu da puan barajının içinde olma hedefimizin etkilendiği anlamına geliyordu."

"Ancak, iki hafta içinde yapılacak Imola'daki bir sonraki yarışa, yine ilk on içinde savaşmaya hazır olduğumuzu bilmemiz gibi pek çok pozitif şeye sahibiz." dedi.

Giovinazzi, 12. sırasının Bahreyn'de alabileceğini düşündüğü en iyi pozisyon olduğunu, ancak Alfa'nın kaydettiği ilerlemeden cesaret aldığını belirtti.

İtalyan, "Bugün yaptığımız şey bana göre yapabileceğimiz en maksimum şeydi. AlphaTauri bizim için hâlâ çok hızlı, ancak mutlu olmamız gerekiyor çünkü geçen yıla kıyasla çok geliştik."

"Alpine ve Aston Martin'e çok daha yakınız. Bu açıdan bugünden keyif alabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Giovinazzi, pitlerde vakit kaybetse de, puanın mümkün olmadığını kabul etti ve ekledi: "Bence o hata olmasaydı Kimi'nin önünde olurdum, ki bu güzel olurdu, ama yine de ilk ona giremezdik."