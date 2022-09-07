Alfa Romeo, Monza'dan umutlu

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Alfa Romeo, sezona çok iyi başlayıp, ilk dokuz yarışın yedisinden puanla ayrılsa da, son altı yarışta tek bir puan dahi alamadı ve bundan ötürü şampiyonada 51 puanla altıncı sırada yer alıyorlar.

Hafta sonu öncesinde konuşan Frederic Vasseur, Monza'da daha güçlü olmayı beklediklerini dile getirdi.

Takım patronu Vasseur, "Bu hafta üst üste üç yarıştan oluşan serinin son ayağı için Monza'ya gidiyoruz."

"İki yoğun haftayı geride bırakırken, Spa ve Zandvoort'tan daha fazlasını almayı beklediğimizi kabul etmeliyim ancak İtalya'ya güven duygusu ve tribünlerde olacak taraftarlarımızı ve personelimizi memnun etme arzusuyla gidiyoruz."

"İtalya pisti, kendimizi geride bulduğumuz Zandvoort'tan tamamen farklı bir yer ve bu hafta sonu daha rekabetçi olmalıyız. Monza yarışları son yıllarda oldukça ilginç geçti. Umarım bu hafta sonu pistin 100. yıldönümünde heyecan verici bir mücadele izleriz."

Zandvoort'ta yolda kalan Valtteri Bottas da hafta sonu için umutlu.

"Başarısız geçen iki hafta sonundan sonra yeni yarışı sabırsızlıkla bekliyoruz, üstelik isim sponsorumuzun kendi pistinde olacağı için daha da heyecanlıyım."

"Monza en ikonik ve benzersiz pistlerden birisi. Geçmişte burada dört kez podyuma çıktım ve buradaki inanılmaz atmosferden çok etkilendim."

"Umarım son yarışlarda bir adım ileri gidebilir ve sezonun Avrupa bölümünü yüksek seviyede bitirebiliriz."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Germain Hazard / DPPI