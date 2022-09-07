Alfa Romeo, Monza'dan umutlu
Altı yarıştır puan alamayan Alfa Romeo, şanssızlığını Monza hafta sonunda geride bırakmayı hedefliyor.
Alfa Romeo, sezona çok iyi başlayıp, ilk dokuz yarışın yedisinden puanla ayrılsa da, son altı yarışta tek bir puan dahi alamadı ve bundan ötürü şampiyonada 51 puanla altıncı sırada yer alıyorlar.
Hafta sonu öncesinde konuşan Frederic Vasseur, Monza'da daha güçlü olmayı beklediklerini dile getirdi.
Takım patronu Vasseur, "Bu hafta üst üste üç yarıştan oluşan serinin son ayağı için Monza'ya gidiyoruz."
"İki yoğun haftayı geride bırakırken, Spa ve Zandvoort'tan daha fazlasını almayı beklediğimizi kabul etmeliyim ancak İtalya'ya güven duygusu ve tribünlerde olacak taraftarlarımızı ve personelimizi memnun etme arzusuyla gidiyoruz."
"İtalya pisti, kendimizi geride bulduğumuz Zandvoort'tan tamamen farklı bir yer ve bu hafta sonu daha rekabetçi olmalıyız. Monza yarışları son yıllarda oldukça ilginç geçti. Umarım bu hafta sonu pistin 100. yıldönümünde heyecan verici bir mücadele izleriz."
Zandvoort'ta yolda kalan Valtteri Bottas da hafta sonu için umutlu.
"Başarısız geçen iki hafta sonundan sonra yeni yarışı sabırsızlıkla bekliyoruz, üstelik isim sponsorumuzun kendi pistinde olacağı için daha da heyecanlıyım."
"Monza en ikonik ve benzersiz pistlerden birisi. Geçmişte burada dört kez podyuma çıktım ve buradaki inanılmaz atmosferden çok etkilendim."
"Umarım son yarışlarda bir adım ileri gidebilir ve sezonun Avrupa bölümünü yüksek seviyede bitirebiliriz."
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42
Fotoğraf: Germain Hazard / DPPI
Ricciardo: "Hiçbir seçeneğe hayır demek istemiyorum, hepsini değerlendireceğim"
Stroll: "Aston Martin, Zandvoort'ta uzun süredir olmadığı kadar rekabetçiydi"
Son Haberler
Red Bull'un hafif şasi gizemi: Bütçe sınırı tartışmalarından dolayı şasi saklanıyor mu?
Red Bull'un hafif şasisi... Son birkaç haftadır herkes Red Bull'un Singapur'a getirmeyi planladığı hafif şasi hakkında konuşuyor ancak Red Bull'un üst yönetimine göre ortada yeni bir şasi yok. Red Bull yeni şasiyi inkar etse Temmuz ayında Cranfield'da yer alan Kaza Merkezi'nde Red Bull yeni bir şasiyi kaza testine soktu ve yeni bir şasiyi homologe etti. Peki Red Bull'un dediği gibi ortada yeni bir şasi yoksa, temmuz ayındaki kaza testi neydi? Yeni şasi, Ferrari'yle aradaki farkın artmasının ardından bütçe sınırıyla ilgili şüphelerin ve tartışmaların durması için saklanıyor mu; yoksa temmuz ayında homologe edilen şasi 2023'ün şasisi mi? Gelin Red Bull'un "hafif şasi gizemini" inceleyelim.
McLaren, F1'e geçme fırsatı varsa Herta'ya engel olmayacak
McLaren Racing CEO'su Zak Brown eğer bir takım Colton Herta ile yarışma fırsatı yakalarsa, Amerikalı sürücüye engel olmayacaklarını söyledi.
Rosberg: "Bahis oynasaydım, takımlar şampiyonasında Ferrari'ye karşı Mercedes'i seçerdim"
Mercedes'in eski şampiyonu Nico Rosberg, takımlar şampiyonası ikinciliği için parasını Mercedes'e yatırıyor.
Ferrari, 2023 aracının gelişiminde şimdiden epey ilerlemiş olabilir
Corriere della Sera gazetesine göre Ferrari 2023 aracının gelişiminde epey ilerlemiş vaziyette, takım patronu Mattia Binotto'nun geleceği ise belirsiz.