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Alfa Romeo, Monza'da özel renk düzeniyle yarışacak

Alfa Romeo, bu hafta sonu gerçekleştirilecek İtalya GP için özel bir renk düzeni hazırladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
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Hem Belçika hem de Zandvoort'ta özel bir renk düzeniyle yarışma kararı alan Alfa Romeo, bu haftaki İtalya GP'ye de yeni bir renk düzeniyle geldi.

Bu, Alfa Romeo-Sauber ortaklığının katılacağı son İtalya GP olacak.

Alfa Romeo hem bundan hem de yeni 33 Stradale'nin lansmanından ötürü C43 araçlarının renk düzenini değiştirdi.

 

Bu kapsamda araca İtalya bayrağının üç rengi olan kırmızı, beyaz ve yeşil eklendi. Bunun dışında tasarım, önceki yarışlarla oldukça benzer.

Aracın renk düzeni dışında takım kıyafetleri ve yarış tulumlarında da bu hafta sonuna özgü değişiklikler olacak.

 

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